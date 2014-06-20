طاقم واحة الغروب يعيش على أعصابه……خالد النبوي يسقط عن حصانه على صخرة كبيرة

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سقط النجم خالد نبوي عن حصانه في موقع تصوير مشاهد مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان “واحة الغروب”، حيث يشرف على الانتهاء من تصويره وسوف يشارك في السباق الرمضاني المقبل، وتأكد بأنه أصيب بعدة جروح وكدمات على مستوى منطقة الظهر بعد سقوطه على صخرة كبيرة في منطقة جبلية واقعة في منطقة “سيوة”.

نقل خالد النبوي على جناح السرعة إلى المستشفى، وتوقف بسبب ذلك تصوير المسلسل، وينتظر ما سوف تسفر عنه الفحوص الطبية في القاهرة ليتحدد معالم استكمال هذا العمل الفني، ويبدو أن خالد النبوي بطل مسلسل “واحة الغروب” قد أنهى تصوير نحو 75بالمائة من مشاهد المسلسل، الذي سوف يعرض خلال شهر رمضان المقبل، علماً أنه أسند إليه دور ضابط البوليس محمود عبد الظاهر، وتتطلب هذه الشخصية ممارسة الكثير من الرياضة، وارتداء زي مخالف، وكذلك الظهور بشاربين طويلين، كون القصة تعود بنا إلى حقبة القرن ال19 وبالتحديد إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتتناول القصة أحداث عديدة ومثيرة يتعاطف فيها خالد النبوي في دوره مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني والزعيم أحمد عرابى، ويكون ذلك سبباً رئيسياً في نفيه إلى واحة نائية، وتقاسمه البطولة الفنانة منة شلبي والتي تتقمص شخصية زوجته الإيرانية، التي تتعلق كثيراً بالآثار وبالتحديد بمقبرة الاسكندر الأكبر..والجدير بالإشارة فإن فريق العمل يعيش على أعصابه خوفاً من تردي الحالة الصحية لخالد النبوي..