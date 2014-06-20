وليد عطا الله يكشف عن مجموعة فساتين زفاف ربيع وصيف 2017 في عجمان

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يستعد مصمم الأزياء العالمي المعروف وليد عطا الله لعرض مجموعة من فساتين الزفاف الجديدة والمبهرة خلال معرض الزفاف الذي سيقام في فندق القصر عجمان في 11يناير 2017. فسوف يقوم وليد بعرض أحدث مجموعاته من فساتين الزفاف والسهرات للربيع والصيف في عرض أزياء حصري يقام في الفندق.

ويعتبر هذا أول عرض له في عجمان، حيث سيتم تنظيم المعرض بالتعاون مع دائرة عجمان للتنمية السياحية. وتجمع الأمسية المبهرة بين أكبر الشخصيات في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك العديد من الشخصيات المشهورة في المنطقة.

أقام وليد عطا الله أكثر من 50 عرضاً للأزياء، في أرجاء الشرق الأوسط، آسيا، أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وأوروبا، وقد حقق العديد من الإنجازات منها دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأغلى فستان زفاف في العالم بقيمة 1.25 مليون دولار صممه لأميرة من المملكة العربية السعودية.

كما أنه كان أول مصمم عالمي وعربي يشارك في تصميم “فانتوم رايان” لشركة رولز رويس التي تحمل توقيع “وليد عطا الله”.

تألقه وخياله معروفان وسط نجمات المجتمع والنجمات المحبوبات. كما أن أهم عميلات وليد من النخبة لسن فقط من العائلات الثرية والشهيرة في المنطقة لكن أيضاً من الأميرات وكبار الشخصيات الشهيرة مثل وردة الجزائرية، ماجدة الرومي، مي حريري، ديانا حداد، هيفاء وهبي، نوال الزغبي، لطيفة وشرين عبد الوهاب وغيرهن من الفنانات.

وتعليقاً على عرضه المرتقب، أكد وليد عطا الله أن: “عجمان وجهة فريدة ويسعدني للغاية المشاركة في معرض الزفاف في فندق القصر عجمان الذي يلبي متطلبات حفلات الزفاف الراقية في الإمارات الشمالية مع مكان رومانسي وفاخر. وكما هو الحال دائما فإن مجموعة مبتكراتي سوف تكون رائعة تماماً وسوف تشمل عدة مفاجآت”.

يضم فندق القصر عجمان أكبر قاعة حفلات “الصالة” (القابلة للتقسيم إلى ثلاث غرف)، وسرعان ما استحق مكانته باعتباره المكان الأبرز لاحتفالات الزواج. وقال فيرغال بارسيل، مدير عام فندق القصر عجمان: “نحن في غاية الفخر بأن نقدم لأول مرة في عجمان عرض أزياء للمصمم وليد عطا الله الذي يعد اسماً له مكانته الكبيرة في عالم الأزياء.

وخلال معرض الزفاف في فندق القصر عجمان سوف يقدم المصمم أحدث مبتكراته من مجموعة فساتين الزفاف مما يمنح كل عروس تستعد للزواج فرصة عظيمة لتكتشف الاتجاهات الجديدة في الموسم”.

سوف يقام معرض الزفاف بفندق القصر عجمان خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2017. واستمراراً للنجاح الهائل الذي تحقق في العامين الماضيين، سوف يشارك أكثر من 70 من العلامات التجارية الكبرى، البائعين، مصممي الأزياء ومنظمي حفلات الزواج، المتخصصين في إقامة حفلات زفاف فاخرة، في النسخة الثالثة من المعرض.

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