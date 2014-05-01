وليد توفيق يستغل رمضان لأداء العمرة ولم شمل عائلته

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كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن عاداته خلال شهر الصيام، ولم يخف أنه يحرص على قضاء جميع أيام شهر رمضان برفقة عائلته في المنزل، وفوق ذلك لا يفوت الفرصة من أجل أداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام وكذلك الوقوف على قبر والده والدعوة له بالرحمة والغفران.

وشهر رمضان له خصوصية بالنسبة لوليد توفيق، وقال خلال تصريحات صحفية بأنه مقتنع من أن شهر رمضان فرصة حقيقية، من أجل لم شمل جميع أفراد العائلة حتى وإن كانوا يقطنون في أماكن بعيدة، ومن أجل كل ذلك يحرص كلما حل شهر رمضان، على السفر إلى مسقط رأسه الكائن بطرابلس الواقعة في شمال لبنان في الشهر الفضيل للإلتقاء مع شقيقاته خاصة بعد رحيل والدته، واعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها قضت على التواصل الدافئ بين الأفراد، المتمثل في تبادل الزيارات وصلة الرحم.

وذكر النجم اللبناني أنه كلما حل شهر رمضان يحرص على أداء مناسك العمرة، وبالتالي زيارة قبر والده باستمرار من أجل الدعوة له بالرحمة والمغفرة.

الجدير بالإشارة فإنه في رصيد هذا الفنان ما لا يقل عن 600 أغنية لحن منها الكثير على اعتبار أنه أتقن العزف على آلة العود في سن السابعة عشر من عمره، وسطع نجمه بعد المشاركة في برنامج الهواة “استديو الفن” وفاز بالميدالية الذهبية وحصد العديد من الجوائز خلال مساره الفني الذي جمع بين الغناء والتمثيل، نذكر من بينها درع تكريمي من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، ومهرجان الدار البيضاء للأغنية العربية عام 2008، وكذلك جائزة الموريكس دور وجائزة السياحة اللبنانية عن أغنية تحمل عنوان “شو حلوه” سنة 2010، علماً أنه متزوج من ملكة جمال الكون السابقة “جورجينا رزق”.