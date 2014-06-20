تحميك من الدوالي والروماتيزم… فوائد صحية مذهلة عند المشي حافياً

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تؤكد الدراسات الحديثة على وجود العديد من الفوائد الصحية للمشي بدون الحذاء.وقد أكد الخبراء أن التحرر من ارتداء الحذاء لبعض الوقت يحقق العديد من المميزات الصحية مثل تقوية عضلات القدم لا سيما عند المشي بدون حذاء على أرض غير مستوية كالشاطئ مثلا.

كما ينصح بأن نحث أطفالنا على المشي بدون حذاء لبعض الوقت حيث يساهم ذلك في نمو القدم لديهم بشكل صحي وسليم.

ووفقا لموقع ” بارفوس” الألماني فالمشي حافيا يعد بمثابة تدليك طبيعي للقدمين بل وللجسم أيضا، وينفي الخبراء الخطأ الشائع بأن المشي بدون حذاء يؤدي إلى برودة القدم ويضر بصحة الكلى والأعضاء الداخلية واعتبروا أن كل هذه المعلومات دربا من الخرافات والأوهام.

لأنه عندما نأخذ هدنة من ارتداء الحذاء فإننا بذلك نقلل من تعرض القدم للضغوط ونتفادي تشويهها ونحمي أنفسنا من الالتهابات والبثور التي تسببها الأحذية وخاصة الأنواع النسائية الضيقة والتي تكبت الأقدام طوال الوقت.

إن التعود على المشي حافيا يحقق المزيد من المزايا الأخرى مثل اعتدال القامة والحفاظ على استقامة الجسم وحماية الظهر وتقوية الجهاز المناعي أيضاً.

وتدلنا الدراسات على أن المجتمعات التي يعتاد أفرادها على المشي بدون حذاء يتمتعون بحالة صحية أفضل.

فهم أقل عرضة للمعاناة من أمراض الروماتيزم والفقرات، ليس هذا فحسب فقد وجد أن المشي حافياً يقي من معاناة الإصابة بنزلات البرد المتكررة وينصح الخبراء بموقع ” بارفوس الألماني” بضرورة المشي حافياً على الجليد أيام الشتاء أو على أرضية المنزل مثلاً حوالي 15 دقيقة يومياً.

ويساهم هذا الإجراء كذلك في الحماية من الدوالي حيث يزيد من تدفق الدم وخاصة لدى النساء.

ويعتبر المشي حافياً بمثابة تهوية طبيعية للقدم مما يعني الحماية من الأمراض التي تسببها الفطريات.

فهذه الفطريات تنمو وتتكاثر عند ضغط القدم لوقت طويل بالحذاء. كل هذه الفوائد يجب أن تدفعنا إلى اقتناص فترات من الراحة وذلك بالتخلي أحيانا عن ارتداء الحذاء ولو لفترات قليلة.

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