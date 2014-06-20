لأنه يحسن وظائف المخ …المشي يقلل فرصة الإصابة بالخرف

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أكدت دراسة كندية نشرت في دورية “سبورتس ميديسين Sports Medicine” ” البريطانية إلى أن اتباع نظام المشي، يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المحدود المرتبط بسوء حالة الأوعية الدموية بالمخ.

وذكر فريق البحث، أن المشاركين في الدراسة الذين يعانون من ضعف الإدراك الوعائي أو الخرف الوعائي، والذين اعتادوا نظام المشي لثلاث ساعات أسبوعياً على مدار 6 أشهر كانت ردود أفعالهم أسرع إلى جانب علامات أخرى تدل على تحسن وظائف المخ.

ويمثل ضعف الإدراك الوعائي إلى الخرف المتقدم، وذلك بسبب تلف الأوعية الدموية التي تصاحب أمراض القلب، وهو ثاني أكثر أسباب الخرف شيوعاً بعد مرض الزهايمر.