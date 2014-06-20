المشي “15 ألف” خطوة يومياً يحميك من أمراض القلب

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أشارت دراسات سابقة إلى ضرورة المشي 10 آلاف خطوة يومياً، لتحسين الصحة العامة، ولكن جاءت دراسة حديثة نشرتها “نيويورك تايمز” تؤكد الحاجة للمشي مسافة أكبر للحفاظ على صحة القلب.

ونُشرت الدراسة هذا الشهر في المجلة الدولية للسمنة، حيث قام الباحثون بقياس مؤشرات كتلة الجسم عند المتطوعين وحجم الخصر، وكذلك مستويات السكر في الدم، والكوليسترول في حال كان أعلى من الطبيعي، وهي جميعها مؤشرات تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وارتدى المتطوعون الملحقات التقنية لتعقب النشاط المتطور مدة أسبوع كامل، في العمل والمنزل وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد ذلك، حدد الباحثون عدد الساعات التي يبقى فيها المتطوعون مستيقظين يومياً، كما حسبوا عدد الخطوات التي يمشيها كل شخص.

ووجد الباحثون أن بقاء عدد من المتطوعين لفترات طويلة دون حركة، يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، خاصة مع عدم قدرتهم على السيطرة على نسبة السكر في الدم، والكولسترول وعوامل أخرى لأمراض القلب.

وفي الوقت نفسه، فإن أي قدر من الوقوف والمشي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، كما كانت مؤشرات كتلة الجسم عند أولئك الذين مشوا ما لا يقل عن 15 ألف خطوة يوميا،ً طبيعية للغاية.

وأشارت النتائج إلى أن الحركة وعدم الجلوس فترات طويلة وراء المكاتب، لا تنقذ من أمراض القلب فقط، بل تحافظ على صحة الجسم عامة.