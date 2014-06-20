إضافات بسيطة للماء تخلصك من عسر الهضم

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من المشاكل الصحية التي تصيب الكثيرين هي عسر الهضم ولكن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها بطريقة طبيعية وسهلة حيث يمكن تحسين عملية الهضم من خلال إضافة بعض العناصر الغذائية للماء لنتعرف عليها:

– اعتمدي على إضافة أوراق النعناع الطازجة للماء لأن وجود النعناع في ماء الشرب يعزز من أنزيمات الهضم التي بدورها تساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن في الطعام إلى جانب أن أوراق النعناع تحتوي على مكونات مهدئة للمعدة تفيد بحال تشنجها أو الشعور بألم حاد بها.

– يمكنك إضافة الليمون الى الماء من أجل تحسين عملية الهضم لأن الليمون يحتوي على نسب عالية من الفيتامين سي الذي يساهم في تقوية المناعة، ومن أجل إضافة الليمون الى الماء ننصحك بعصر نصف ليمونة على كوب من الماء أو يمكنك أن تضعي بعض شرائح الليمون مع ماء الشرب.

– لخل التفاح عدة منافع، وبالرغم من غرابة مذاقه في الماء إلا أن عليك إضافة ملعقتين صغيرتين من خل التفاح إلى زجاجة الماء لأنه يساهم في تخليص الجسم من السموم كما أن له دور في تحسين الوظائف المختصة بعملية الهضم ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم.

– نجد في الزنجبيل عدة خواص صحية فهو يحسن عملية الهضم كما يقوي المناعة في الجسم ولجذور الزنجبيل أيضاً خواص تساهم في الحماية من السرطان، ويكفي أن تضعي بعض قطع الزنجبيل في الماء الذي ستشربينه واتركيه طوال الليل ومن ثم تناوليه في الصباح قبل الطعام.

– يمكنك إضافة قطع الخيار إلى الماء من أجل تحسين عملية الهضم، فشرائح الخيار ستمنحك إحساساً منعشاً وستساعدك على طرد السموم من جسمك.