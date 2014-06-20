“البطيخ” على رأس القائمة…… أفضل 10 أطعمة تحافظ على صحة الكلى

شارك

الكلى هذا العضو الحيوي في أجسامنا، تلقى على عاتقه مهام عظيمة، فهو يقوم بتنقية الدم من الفضـلات طوال اليوم دون توقف، كما يقوم بإفراز عدد من الهرمونات الـلازمة لتنشيط نخاع العظام لينتج خلايا الدم الحمراء، وينظم نسبة السوائل بالدم، خصوصاً الهرمونات التي تساعد على زيادة امتصاص الحديد في الأمعاء، بالإضافة لتنظيمه نسب الأملاح والشوارد في الدم، ومـن هنا يجب على الإنسان إدراك أهمية كليتيه، واتباع النصائح الطبية للحفاظ على صحتهن وسلامة وظائفهن.

وضع الباحثون مؤخراً قائمة بأفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة الكلى خاصة والإنسان عامة، وقد احتل البطيخ المركز الأول في هذه القائمة، حيث أنه مدر جيد للبول، وينبغي إدراجه في النظام الغذائي للمصابين بأمراض الكلى وللوقاية من الإصابة منها أيضاً.

وجاء اليقطين في المرتبة الثانية، فهو غني بالفيتامين (أ) والبكتين، كما أنه يساعد في تنظيف المثانة من السموم، وحلَّ العنب في المركز الثالث، لاحتوائه على البوتاسيوم، الذي يساعد الكليتين على العمل بشكل صحيح.

وشملت المراكز الخمسة الأولى كلا من التوت البري والجرجير، إذ أن التوت يطهر الجهاز البولي التناسلي، أما الجرجير فهو مدر للبول.

وجاء في المركز السادس الخيار تلته الأسماك البحرية والجزر الأبيض والكرفس والعنب البري.