وسيلة ناجحة تكبح فيها رغبتك بتناول الكثير من الطعام

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هناك اتفاق طبي عالمي اليوم أن السمنة بوابة الأمراض بلا منازع، والتعرض للضغوط المستمرة والحالة النفسية السيئة لا شك أنها سبب رئيسي في الإصابة بالسمنة خاصة لدى النساء. فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 70% من الأمراض العضوية والمزمنة سببها نفسي في المقام الأول.

فكثير من النساء يقمن بتفريغ انفعالاتهن العاطفية من خلال تناول كميات كبيرة من الأطعمة دون تفكير أو وعي، وخاصة الحلويات والشوكلاتة كنوع من أنواع الهروب من الواقع مما يكسبهن وزناً زائداً يؤدي لإصابتهن بالسمنة.

وللأسف فنحن نكتسب الوزن الزائد بكل سهولة ولكننا نعاني كثيراً لنخسر كيلو جراماً واحداً، خاصة مع تقدم العمر وتراجع عمليات الأيض والتمثيل الغذائي. فكيف يمكن السيطرة على هذا الأمر؟

ينصح خبراء التغذية للتخلص من عادة تناول كميات كبيرة من الطعام أثناء التعرض للضغط النفسي أن يقوم الشخص بتدوين كل ما يأكله وكتابته بخط واضح، فمن بداية استيقاظه من النوم يدون ما يأكله على ورقة تكون أمامه في مكان ظاهر وليكن على الثلاجة، فهذا يجعله يدخل في مرحلة الإدراك لما تناوله من أطعمة مما يجعله يكبح رغبته في تناول المزيد خاصة حين يتذكر ما يعانيه من أمراض وآلام بسبب زيادة وزنه.

وبالفعل كل من جرب تلك الطريقة أثبتت فعاليتها معهم حيث أن كل منا لا يتوقع أبداً أنه تناول كل هذا الكم من الطعام فيراجع نفسه ويتوقف عن تناول المزيد.

إن المحافظة على الوزن ليس بالأمر الهين، خاصة مع تنوع الأطعمة من حولنا ولكن كل ما يلزمنا تفعيل الإدراك باللحظة والوعي لكمية الطعام الذي نتناوله وتذكر أن متعة الطعم تنتهي سريعاً، وما يظل هو شعور الندم والحسرة حين ننظر إلى شكلنا في المرآة ونتألم.