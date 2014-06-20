اختيار الوزيرة شما المزروعي ملهمة شباب مجلس التعاون الخليجي في إكسبو 2020

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سهام صالح

أعلن إكسبو 2020 دبي أن وزيرة الدولة لشئون الشباب شما المزروعي ستنضم إلى ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي، ليكونا على رأس نخبة من أبرز المتحدثين الملهمين في “يوث كونيكت”، الملتقى الشبابي البارز الذي ينظمه إكسبو 2020 دبي للتواصل مع الشباب.

حيث ستلقي الوزيرة شما المزروعي كلمة مخاطبةً ألف شاب وشابة من مختلف بلدان دول مجلس التعاون الخليجي تتناول فيها الفرص غير المحدودة المتاحة لهم والدور المهم الذي يتعين عليهم ممارسته في تشكيل ملامح مستقبل المنطقة.

وتعليقاً على هذه المبادرة الفعالة قالت المزروعي: “إن شباب بلادنا على رأس أولويات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ونسعى، عبر الأجندة الوطنية للشباب التي أعلنت في الآونة الأخيرة، وكذلك عبر المبادرات التي تستهدف الشباب، إلى تزويدهم بالفرص التي تسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من أجل إطلاق العنان لقدراتهم كاملة. شبابنا قادة الغد، ويوث كونيكت منصة قيمة لاستقطابهم والتفاعل معهم والاستماع إلى ما لديهم من أفكار جديدة وحلول إبداعية من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة التي يعيشون بها”.

وقالت الوزيرة ريم الهاشمي في هذه المناسبة: “نحن على ثقة أننا نستطيع أن نقدم لضيوفنا الشباب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تجربة حافلة بالنفع والمتعة في يوث كونيكت؛ ولطالما أكدنا التزامنا بوضع الشباب في قلب خططنا وتطلعاتنا لإكسبو 2020 دبي، ويوث كونيكت منصة قادرة على تحقيق هذا الأمل. فهو منصة توفر فرصا ثمينة تمكنهم من استكشاف العديد من الوسائل التي تربطهم بالحدث العملاق المرتقب، متطوعين كانوا، أو زواراً أو مشاركين. نود أن يشاركنا شبابنا في الترحيب بـ 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم” خلال أكسبو 2020.

يفتح يوث كونيكت أبوابه للشباب من 16 حتى 25 عاماً، من دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم هذا الملتقى الشبابي عددا من الحوارات الملهمة مع عدد من رواد الفكر المحليين والعالميين

مختبر الشباب (يوث لاب) لإكسبو 2020 دبي

سوف يقدم يوث كونيكت، في نسخة العام الحالي، مختبر الشباب “يوث لاب”؛ حيث ستتاح للحضور فرصة استكشاف عدد من الجوانب المتعلقة بإكسبو 2020 دبي، والمشاركة بأفكارهم وتصوراتهم. وستشمل النقاط المطروحة ما يلي:

هل يمكنكم تصميم طريقة الاحتفال باليوم الوطني؟ شاركنا في التخطيط للاحتفال بالعيد الوطني في إكسبو في العام 2020.

نريد أن نجعل الموقع مكانا لك. ما الذي تود رؤيته؟ – استكشف التصميم العمراني لموقع إكسبو من منظور الشباب.

هل يمكنك الانضمام إلى 30 ألف متطوع سيرحبون بالعالم أكمله في العام 2020؟ – نستمع إلى متطوعين شاركوا في أحداث كبرى من قبل للتعرف على تجاربهم ومصادر الهامهم لتصبح من أوائل المنضمين إلى برنامج المتطوعين لدى إكسبو 2020 دبي.

يوفر إكسبو 2020 دبي خدمة نقل الحضور مجاناً بالحافلات من موقع مركزي في دبي إلى فندق ميدان حيث تقام فعاليات يوث كونيكت.

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