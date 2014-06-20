لاول مرة موكب العرس في قطار

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فضيلة بودريش

من اخر تقاليع احتفالات الزفاف التي تخرج علينا بين الحين والاخر قيام عروسين تركيين باختيار الخروج بالقطار المزين كموكب لعرسهم بدلا من استقلال ذلك التقليد الذي اعتدنا عليه وبالفعل دوت صفارة انطلاق القطار بالعروسين يرافقهم المدعوين من محطة مترو الحاج عثمان بمدينة اسطنبول التركية نحو محطة “خليج القرن الذهبي”، التي تطل على خليج خلاب.وتذوق المدعوين والعروسين أجواء جديدة من الإثارة

لقد احتفى العروسان التركيان ألبر أودباش وياشيم ديميراي، بعرسهما في سابقة تعد الأولى من نوعها، داخل قطار ميترو وقبلا تجريب مغامرة مدهشة، تم فيها نقل حفل الزواج عبر شاشات التلفزيون، حيث انطلق القطار بحضور عدد كبير من المسؤولين الأتراك وأقارب العروسين وحتى عدد معتبر من المواطنين الذين تواجدوا في المكان، واتجه القطار نحو محطة “خليج القرن الذهبي” ذات الإطلالة الخلابة على الخليج.

يعد إقدام بلدية اسطنبول على تجسيد فكرة عقد قران أول عروسين تركيين، في إحدى محطات المترو بالمدينة، الخطوة الأولى للشروع في تطبيق القرار، الذي أصدرته قبل أيام، والذي يسمح للراغبين في الزواج، بتنظيم حفلات زفافهم عبر محطات المترو المتواجدة في أحياء اسطنبول. الجدير بالإشارة فإن عقد القران الرسمي، وقع على الورق، بحضور الشهود بعد الوصول إلى المحطة، وينتظر أن يفتح المجال لعرسان آخرين ليحتفى بهم في محطات أخرى بمدينة إسطنبول.

وكان العريس ألبر أودباش، الذي يعمل في مصلحة الضرائب، قد كشف أن فكرة إقامة حفل زفافه في محطة المترو، راودته عندما أخبر مديره في العمل بقرب موعد زواجه، فشجعه على تجسيد فكرته المثيرة على ارض الواقع، علما أنه من عشاق تنظيم المفاجآت و تجسيد الأفكار الغريبة، التي يخرج فيها عن المألوف.

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