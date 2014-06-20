أغرب قوانين الزواج وأكثرها إثارة في العالم

شارك

هناك طقوس زواج مثيرة وغريبة لا يمكن تصديق وجودها والتعامل بها في وقتنا الحالي لدى العديد من الناس، لكنها مازالت سارية في عدة مناطق وبين مختلف القبائل والشعوب عبر العالم..على اعتبار أن مجرد النطق بها يوحي بأنها خيالية بل وأسطورية، لا تنتمي إلى عصرنا الحالي..تعرفوا إليها دون اندهاش..

ستة طيور سوداء..مهراً!!

بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوانين عصرية في الزواج، لكن مازالت هناك عدة طقوس وأعراف غريبة طاغية في ولاية أركانساس الأميركية، من خلال قانون صدر منذ 1800 وما زال سارياً إلى يومنا هذا، حيث ينص على حق الزوج في ضرب زوجته على الأقل مرة واحدة في الشهر.

وما يدعوا للدهشة كذلك أنه يمنع في ولاية آيوا الأميركيّة، على الرجل ذي الشاربيْن تقبيل زوجته علناً، وبالموازاة مع ذلك في ولاية يوتا الأميركيّة، يسمح للرجل الزواج من ابنة عمه ،شرط أن يتجاوز عمرهما الخمسة والستين، لأنه يعتقد في هذا السن أنهم يصبحا عاقلان و حكيمان، علماً أن الرجل يعد مسؤولاً عن تصرفات زوجته و يُعاقب على الأخطاء التي تقترفها بدلاً عنها. وحتى يتسنى عقد قران الزوجين في ولاية مساتشوسيتس الأميركية، يشترط على ضوء ما ينص عليه القانون، أن يقوم العريس بصيد ستة طيور سوداء اللون أو ثلاث بقرات وهي بمثابة المهر لدى المسلمين.

رهن الزوجة..بدل الدين

وقد تصابون بالذهول بسبب بشاعة عقوبة الزوج الخائن في هونغ الكونغ، في ظل وجود قانون يبيح للمرأة قتل زوجها إذا ضبطته في حالة خيانة، ويشترط أن تقتله بيديها، دون استعمال أي وسيلة أخرى.. وبخلاف ذلك في منطقة ساموا، يتعرض الزوج بقوة القانون المحلي، إلى العقوبة الردعية إذا نسى تاريخ ميلاد زوجته.

في حين يحصل في بعض المناطق النائية الواقعة في الهند، أن يقوم الرجل المَدين بمال لأي شخص أن يقدم زوجته كرهينة للدائن، حتى يتمكن من تسديد دينه، ثم يحق له أن يسترجعها.

إمكانية إلغاء العقد في عشرة أيام

وجرى الحديث خلال السنوات الماضية عن صدور قانون حديث في روسيا، يحرم على الآباء والأمهات إخبار أولادهم عن المثلية الجنسية و عن وجود أشخاص شاذين وأنهم سيقعون تحت طائلة انزال عقوبات قاسية في حقهم.

أما في منطقة جنوب ولاية كارولينا، لا يمكن للفتى الذي تجاوز سن السادسة عشر من عمره، أن يعرض الزواج على فتاة ما لم يكن عرضه صادقاً، لأن نطقه بذلك يلزمه الاقتران منها.

وتمنح اليابان للابن الأكبر في الأسرة حق طلب الزواج من خطيبة شقيقه الأصغر، دون أن يعترض على ذلك أو يمانع..

أما القانون البرازيلي يمهل الرجل مدة عشرة أيام، لإلغاء عقد زواجه من شريكة حياته إذا اكتشف أنها ليست عذراء..