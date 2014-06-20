“حرامي” الصفر والواحد: أحدث صيحة للسرقات الغريبة في العالم

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محمد ناجي

تواجه شرطة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية انتشاراً إجرامياً غير معتاد حيث يواصل أحد الأشخاص سرقة أرقام الواحد والصفر من لوحات العناوين المركبّة على بيوت الناس.

شبكة فوكس نيوز المحلية قالت إن ذلك حدث في قسم شرق كنسينجتون من المدينة. إحدى قاطنات المنطقة واسمها ميغان هالي قالت إنها لاحظت اختفاء الصفر من لوحة عنوان بيتها وإنها رأت امرأة تقوم بسرقته عندما تفحصت فيديو كاميرا المراقبة الخاصة بمنزلها.

امرأة أخرى تدعى كريستا ريكا استيقظت من نومها على صوت صرير مثقاب كهربائي في الرابعة فجراً ورأت رجلاً يسرق رقماً من بيت أحد جيرانها في الشارع.

سكوت فيشر سرق منه الصفر ويقول إنه لا يعلم إذا كان أحدهم يحاول أن يبعث برسالة ما أو أن شخصاً ما لديه فقط هوس بأرقام الصفر والواحد.

وعلى نطاق عالمي فمن أغرب الأشياء التي قيل إنه تمت سرقتها على مدار السنوات الماضية…

– أطنان من رمال أحد الشواطيء في جامايكا،

– جسر من الصلب وزنه 10 أطنان في جمهورية التشيك،

– عشب حديقة في جمهورية أيرلندا،

– تمثال برونزي لفيل وزنه يزيد على 180 كيلوجرام في الولايات المتحدة الأميركية،

– دمية غوريلا تنفخ بالهواء يزيد وزنها على 150 كيلوجرام في الولايات المتحدة الأميركية،

– سمكة قرش حية طولها نحو 60 سم في المملكة المتحدة،

– أكبر قبعة في العالم مصنوعة من البيض في ألمانيا،

– 300 غطاء منهول صرف صحي في الولايات المتحدة الأميركية،

– مجسم بالحجم الكامل لشخصية كائن ET الغريب الشهير في المملكة المتحدة.

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