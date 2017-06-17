بالفيديو مليون مشاهدة في يوم واحد لـ”وش الخير” سميرة سعيد

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أطلقت مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، أغنية “وش الخير”، من غناء المطربة سميرة سعيد، وحققت الأغنية مليون مشاهدة خلال يوم واحد على صفحة المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، كما حازت على إعجاب ومشاركة عدد كبير من المتابعين.

وظهرت سميرة سعيد مع عدد من الأطفال المرضى، كما ظهر عمر شعراوي أحد مرضى السرطان المتعافين، وهو يرتدي ملابس “المهرج” ويقدم الورود للأطفال المرضى.

يذكر أن الأغنية من تأليف نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع هاني يعقوب، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.