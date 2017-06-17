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بالفيديو مليون مشاهدة في يوم واحد لـ”وش الخير” سميرة سعيد

بقلم ريم حنبظاظة

يونيو ١٧ ,٢٠١٧

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سميرة سعيد

أطلقت مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، أغنية “وش الخير”، من غناء المطربة سميرة سعيد، وحققت الأغنية مليون مشاهدة خلال يوم واحد على صفحة المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، كما حازت على إعجاب ومشاركة عدد كبير من المتابعين.

وظهرت سميرة سعيد مع عدد من الأطفال المرضى، كما ظهر عمر شعراوي أحد مرضى السرطان المتعافين، وهو يرتدي ملابس “المهرج” ويقدم الورود للأطفال المرضى.

يذكر أن الأغنية من تأليف نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع هاني يعقوب، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

 

خليك دايما وش الخير – ٥٧٣٥٧ – سميرة سعيد

#خليك_دايما_وش_الخيرسميرة سعيد57357

Posted by ‎مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57357‎ on Tuesday, June 13, 2017

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