سميرة سعيد لــ “اليقظة”: “وش الخير” تدخل ضمن توجهاتي الخيرية

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انتهت النجمة “سميرة سعيد” من تسجيل أغنية “وش الخير” لفائدة مستشفى سرطان الأطفال بمصر، وكشفت الديفا في تصريح لــ “اليقظة” أن أغنية “وش الخير” تدخل ضمن توجهاتها الخيرية حيث تأتي بعد فترة من تعيينها سفيرة للاجئين وحقوق الإنسان من طرف صندوق اللاجئين العالمي.

“وش الخير” كلمات “نادر عبدالله” ولحن “تامر عاشور” وتوزيع “هاني يعقوب”، سيشرع في بثها قريباً، ويقول مطلعها: “خليك ديماً وش الخير.. خليك واحد ليك تأثير.. أبسط حاجة هتقدمها.. ممكن يومها تساوي كثير.”

وسبق للنجمة المغربية المساهمة في عدة أعمال خيرية في بلدها المغرب، حيث تبرعت بعائد ترويجها لأحد المنتوجات المغربية لصالح مرضى الإيدز بالمغرب، وتطوعت للمشاركة في حملة خيرية تلبية لدعوة المنظمة الإفريقية لمحاربة داء السيدا حيث خضعت لفحص الإيدز أمام مختلف وسائل الإعلام المغربية، كما ساهمت في إحدى الحملات ضد التدخين بالمغرب، باعتباره من الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة، وتوجهت برسالتها إلى كل المدخنين عبر تقديم نموذج لحالة والدها الذي توفي بعد إصابته بسرطان الرئة.