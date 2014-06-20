الدار تُتيح التملك في “وست ياس” في أبو ظبي لجميع الجنسيات

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أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي، عن إتاحة تملك الوحدات السكنية في “وست ياس” للمستثمرين من جميع الجنسيات، حيث يمكنهم الآن شراء فلل في المشروع.

يعتبر “وست ياس” أول مشروع للفلل السكنية لشركة الدار العقارية في جزيرة ياس، أحد أبرز الوجهات العصرية في الدولة، ويضم 1000 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف. يطل المشروع على مناظر جذابة، ويتميز بمرافق وخدمات متميزة للسكان.

تبدأ أسعار الفلل من 4.3 مليون درهم، وتتراوح مساحاتها بين 600 – 800 متر مربع. وسيتمكن المستثمرون الراغبون في شراء منزل في مشروع “وست ياس” عبر خطة دفع مرنة حيث يتم دفع 25% من المبلغ خلال مرحلة العمليات الإنشائية و75% عند الإستلام، أما الدفعة الأولى فتبلغ 5% فقط من السعر الإجمالي.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: “شهدنا إقبالًا قويًا على أسلوب الحياة والتجربة المتميزة التي يقدمها مشروع “وست ياس” السكني في جزيرة ياس، أكثر الوجهات المرغوبة في العاصمة أبوظبي. ويسرنا الآن فتح الباب أمام الراغبين من جميع الجنسيات لتملك وحدات في “وست ياس” والاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا المشروع الذي يتميز بالخدمات المتكاملة والمرافق المتنوعة.”

وأضاف المبارك: “يجسد مشروع “وست ياس” التزام الدار العقارية بتلبية متطلبات السوق والطلب المتزايد لمشاريع سكنية ذات جودة عالية وفي مواقع مميزة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع يعد أحد أهم عناصر استراتيجيتنا للمشاريع التطويرية لأهم الوجهات، وتأسيس مجمعات سكنية متعددة وحيوية في جزيرة ياس.

يضم مشروع “وست ياس” مجموعة من المرافق والخدمات المجتمعية والتي تشمل مسجداً يتسع لـ2000 شخص، ومدرستين، بالإضافة إلى مركز تجاري، ومرافق رياضية، ومحطة للوقود، كما يحظى المشروع بمساحات خضراء واسعة تحيط بالمنطقة

العامة. وتم إفتتاح أول مدرسة، والتي تتبع لأكاديميات الدار، في أغسطس 2016. ويمكن للمقيمين في “وست ياس” الاستمتاع بالواجهة البحرية التي تحيط بجزيرة ياس، والاستفادة من قرب المشروع من “ياس مول” ودرب ياس الترفيهي الذي يضم الفنادق والشواطئ، وأبرز وجهات الترفيه.

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