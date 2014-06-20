جميع نجوم مسرح مصر في خطوبة “ويزو”

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وسط حضور فني كثيف احتفلت نجمة مسرح مصر دينا محسن والشهيرة باسم “ويزو” بخطوبتها مساء الخميس الماضي.

حضر الحفل جميع نجوم مسرح مصر تقريباً والذين قدموا فقرات فنية وكوميدية قصيرة أشاعت حالة من المرح خلال الحفل.

كما كان النجم باسم سمرة والمنتج محمد السبكي على رأس الحضور أيضاً. ونشر السبكي فيديو قصير على موقع التواصل الإجتماعي” إنستجرام” حيث ظهر وهو يرقص إلى جانب باسم سمرة ومصطفى خاطر.

كما نشر الفنان محمد توب”نجم مسرح مصر” لصورة تجمعه مع الفنانة ويزو وخطيبها معلقا ” ألف مبروك يا ويزو…. مبروك يا شريف يا سكره.” ومن المعروف أن فرقة مسرح مصر سوف تختتم فعاليات الموسم الرابع خلال شهر يناير الجاري.