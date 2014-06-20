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عاد تطبيق واتساب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية، إلى العمل بعد عطل مفاجئ في أنحاء العالم استمر لنحو ساعتين، وكان الواتساب قد بدأ في التوقف عن العمل في الساعات الأولى من فجر الخميس، وقبل عودة التطبيق للعمل، قال متحدث باسم واتساب إن التطبيق على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة ويعمل على حلها “في أقرب وقت ممكن”، ولا يمكن اغفال أن توقف واتساب عن العمل يتزامن مع وصول عدد مستخدمي فيسبوك إلى مليار مشترك.

ولقد تناقلت الوكالات العالمية الخبر بالحديث عن أنه في ليلة احتشدت بالأنباء والتطورات السياسية والاقتصادية وحتى الرياضية، تبين أن لا صوت يعلو على صوت “واتساب”، تلك الخدمة ذات الشعبية الهائلة التي انقطعت عن العمل ساعات، فوقف العالم على أطراف أصابعه يترقب عودتها، فما الذي حدث؟

كان قد بدأ توقف تطبيق واتساب لتبادل الرسائل على الهواتف الذكية عن العمل بعد منتصف ليل الخميس، وشمل كل أنحاء العالم، لكنه عاد إلى العمل بعد نحو ساعتين، وقد تسبب العطل المفاجئ في حرمان أكثر من مليار مستخدم من استخدام خدمة الاتصالات الأساسية بالنسبة إليهم، مما أثار شبه “ثورة” على منصات التواصل الاجتماعي.