“WhatsApp” سيتوقف عند الملايين قريباً

شارك

سيتوقف تطبيق “WhatsApp” عن العمل في الأجهزة والهواتف الذكية التي باتت قديمة.

ونقلت الصحيفة البريطانية “ديلي اكسبريس” عن مصممي التطبيق المذكور قولهم إن خدمة المراسلة “ماسينجر” لن يكون متاحاً على هواتف iPhone 3GS وأجهزة Windows Phone 7 والأجهزة والهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل اندرويد 2.1 و2.2.

وقال المصممون: أن هذه الأجهزة عفا عنها الزمن ولم تعد قادرة على مواكبة التحديثات التي ستظهر في تطبيق “واتس آب” لاحقاً.

وأضافوا أن استخدام الماسينجر على قواعد Blackberry OS وBlackberry 10 وNokia S40 وNokia Symbian S60 سيستمر حتى 30 يونيو عام 2017.

الجدير بالذكر أن تطبيق “واتس آب” هو تطبيق مجاني لتبادل الرسائل الفورية مع التواصل بالصوت والصورة. ويستخدم هذا التطبيق أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.