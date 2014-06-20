الخل الأبيض ساحر التنظيف في المنزل

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قد نعلم أن الخل الأبيض مفيد جداً للصحة وتحديداً في إذابة دهون الجسم لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن الخل يعتبر منظف منزلي آمن رخيص وصديق للبيئة، فهو يعد من منتجات التنظيف الطبيعية والأكثر فعالية، كما يتحلل بسرعة وبشكل كامل، ولا يترك أي أثر على الأشياء، فهو مادة غير سامة لا نخشى من بقاء أثرها على الأواني بعد شطفها، وقد وجد أن له استخدامات عديدة في المنزل، منها: .

يذيب الترسبات الكلسية .

يزيل جير غلاية القهوة، فقط قومي بتعبئة حجم حاوية الماء إلي النصف بالماء العادي والنصف الآخر بالخل الأبيض، ثم سخنيها كأنك تقومين بعمل قهوة عادية وبعد ذلك قومي بشطفها جيداً مرتين أو ثلاث مرات بالماء النظيف.

يستخدم لتنظيف الزجاج والمريا قومي فقط بمسحهما بقطعة قماش مبللة بالخل الأبيض وسيعطيها نظافة وبريق.

فعال بتنظيف الأواني الفضية فقط قومي بمسح الأواني والتحف الفضية بقطعة قماش مبللة بالخل.

يستخدم في تنظيف المكروويف، قومي بملء وعاء إلى الثلث بخليط نصفه من الماء والنصف الآخر من الخل الأبيض ثم شغلي التدفئة في الميكروويف، وعند الغليان، قومي بتوقيف الميكروويف، وترك الوعاء لمدة ساعتين.

الخل الأبيض يقتل الجراثيم، ويزيل الروائح الكريهة، لذلك استخدميه لتنظيف الثلاجة وأقفاص الحيوانات الأليفة.

فعال في تنظيف ألواح التقطيع المتسخة، يمكنك فركها مع اسفنجة غارقة في الخل الأبيض، لتصبح نظيفة تماماً.

قومي بلف ورقة تنظيف مبللة بالخل الأبيض حول الصنابير المنزلية حتى تختفي الترسبات .

امزجي كربون الصودا مع الخل وصبهما في البالوعة لتنشيطها وإزالة الرائحة الكريهة.

استخدمي الخل لإزالة بقع الحبر والقهوة والصدأ من السجاد أو الأقمشة، عن طريق فركها بقطعة قماش غارقة في الخل.