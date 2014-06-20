بعد ميسي وميركل… ويل سميث يزور أهرامات الجيزة

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اختار الممثل العالمي ويل سميث القاهرة لقضاء عطلة هادئة كما صرح هو للعديد من وسائل الإعلام.

وقد وصل ويل سميث إلى مطار القاهرة بصحبة عائلته معتزماً بدء عطلته بزيارة أهرامات الجيزة الشهيرة.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي للأهرامات المصرية، كما كانت الأهرمات أيضاً على موعد في بداية الأسبوع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي زارتها بصحبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعن زيارة سميث للقاهرة صرح مستشار وزارة السياحة وليد البطوطي أن هناك برنامج سياحي أعد خصيصاً لويل سميث، حيث من المقرر أن تبدأ الزيارة من أهرامات الجيزة وبعض المواقع الأثرية بمدينة القاهرة قبل أن ينتقل النجم وعائلته لزيارة محافظتي الأقصر وأسوان.