لإحساسهما بالذنب ….الأميران وليام وهاري يشاركان في فيلم عن وفاة والدتهما ديانا

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تقوم الإذاعة البريطانية BBC بإنتاج فيلم وثائقي يتحدث عن واقعة موت الأميرة ديانا. وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمير ويليام والأمير هاري بأنهما سوف يشاركان في هذا الفيلم المتوقع إذاعته في وقت قريب جداً.

وأكد الأميران أنهما قررا الاشتراك في هذا الفيلم بسبب شعورهما الدائم بالذنب تجاه والدتهما وبأنهما خذلاها في الماضي ولم يدافعا عنها مما يعني أن هذه المشاركة تعتبر نوعاً من تأدية الواجب تجاه الأميرة الراحلة.

يتضمن هذا الفيلم الوثائقي إجراء مقابلات مع شخصيات سياسية عاصرت الأميرة الراحلة وكانت قريبة منها وعلى دراية تامة بالأحداث السابقة للوفاة، ومن ضمن الفقرات التي سيبثها الفيلم مقابلة مع المتحدث الرسمي باسم الأميرة ديانا “ساندي هيني”.

ومن المتوقع خروج الفيلم للعلن في 31 أغسطس القادم تزامنا ًمع الذكرى العشرين لرحيل أميرة القلوب.