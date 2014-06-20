الشتاء بريء من زيادة وزنك

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لا تلقي باللوم على فصل الشتاء عندما يزيد وزنك خلاله فهذا الاعتقاد موروث في بيئتنا العربية حيث تعودنا على المناخ الدافئ وعندما تهب النسائم الباردة منذرة بقدوم الشتاء نتسلح بالأكل، باعتبار أنها ستعطينا الدفئ وهذا اعتقاد خاطئ فهناك أسباب أخرى تؤدي الى زيادة وزنك اعرفيها لتتفاديها والتزمي بالنصائح المقدمة لك من الخبراء لتحافظي على جسمك رشيقاً في فصل الشتاء وكل الفصول.

– يجب أن تعلمي أن كثرة الأكل في الشتاء لن تشعرك بالدفء، وعليه لابد أن تتجنبي هذه العادة السيئة بداية من هذا الشتاء، اعتمدي على الأطعمة ذات نسب الألياف العالية لتمدك بالطاقة والإحساس بالشبع طوال اليوم.

– إذا شعرت أنكِ لازلت جائعة بعد الوجبة، أو أنكِ تشعرين بالبرد وتريدين الحصول على مزيد من الطعام للتدفئة، تناولي مشروب دافئ من الأعشاب بدلاً من ذلك، فالمشروب سوف يشعرك بالدفء على الفور، والماء فيه سوف يشعرك بالامتلاء، ولن تشعري بالجوع مرة أخرى.

– الكربوهيدرات البسيطة هي الكربوهيدرات التي تتكون كيميائياً من نوع أو إثنين من السكر، وتكون سريعة الهضم وذات فائدة غذائية ضعيفة، وتوجد في الخبز والدقيق والسكر والمربى والمعكرونة وغيرها، وهذه الأطعمة تزيد من وزنك

أما الكربوهيدرات المعقدة فهي مكونة كيميائياً، من سلسلة من الكربوهيدرات أكثر تعقيداً وتكون غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ولأنها معقدة فهي تستغرق وقتاً أطول في الهضم، وبالتالي تشعرك بالشبع لفترة أطول، مثل الفواكهه والخضروات والحبوب الكاملة، وهذه الأطعمة قليلة السعرات الحرارية وبالتالي لن يزيد وزنك.

– الشوربة هي اختراع رائع لتبقي دافئة في الشتاء، على الرغم من أن شوربات الكريمة الدسمة تعطي إحساساً بأنها الأفضل من أجل التدفئة، لكن في الحقيقة أن الشوربة الخفيفة المعتمدة على مرقة الدجاج مثلاً ستجعلك دافئة أيضاً، بالإضافة إلى أنها أقل كثيراً في السعرات الحرارية.

– مثلما كنتِ تتناولين تلقائياً كميات كبيرة من الماء في الصيف، افعلي ذلك في الشتاء أيضاً، قد لا تشعرين بالعطش، لكن من المهم أن تبقى جسمك بعيداً عن الجفاف، لأن كثير من البيوت تعتمد على أجهزة التدفئة والتي تجعل الجسم دافئ فيفقد الماء لذلك اشربي ٨ أكواب من الماء يومياً ليبقى جسدك رطباً والجوع بعيداً والتمثيل الغذائي جيداً.

نصيحة

إذا كنتِ تريدين الأكل بين الوجبات تناولي الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة أو ثمرة فاكهة أو خضروات كالجزر أو الخيار أو البطاطس، فهذه الكربوهيدرات سوف تشعرك بالشبع، ولن تتحول لدهون مباشرة في الجسم.