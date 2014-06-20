ليل الشتاء شاهد على حكايات العشق

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لليل الشتاء سحر خاص.. ورائحة مختلفة… وقد قاس الباحثون السعادة ما بين الصيف والشتاء فوجدوا أنها أكثر كثيرا في الشتاء.

وبالفعل فأكثر الناس من عشاق الشتاء فليس هناك أجمل من تساقط قطرات المطر على الأرض، وتبلل التراب برائحتة، التي تحيي في النفس حنيناً لأيام مضت لها ذكرى أو حتى لأحلام رائعة تراود مخيلاتنا، فأجوائه الرومانسية، وقطرات المطر تغسل قلوب البشر وتطهرها، وكثيرون عاشوا ذكريات تحت المطر، منها الحزينة، ومنها السعيدة التي ستبقى بذاكرتهم للأبد.

إلا أن هناك عدداً ليس بالقليل يصف أجواءه بالكئيبة والتي تبعث بالنفس الحزن رغماً عنها. ويقف آخرون موقفاً محايداً ويرون أن فصل الشتاء كغيره من الفصول.. ويعتبرون أن لكل فصل طقوس تميزه.

تتولد تحت سماء الشتاء الكثير من قصص الحب، الكثير من الحكايات، والكثير من الكتابات، فالشتاء بليله الهادئ او برائحة مطره ساحة هائلة اتسعت لكثير من الأحداث.. وكم كانت لحظات الشتاء الليلية ستاراً للكثير من الهمسات..إنه الليل الذي تغنى به العشاق والمبدعون..وجعله الشعراء ترنيمة يعزفون عليها أعذب قصائدهم..فالكلمات الإبداعية ترتبط بالليل وخاصة ليل الشتاء….وغمائم الأمطار..فليل الشتاء شاهد على سيرة العشاق والمبدعين فقد شهد حكاياتهم.. وكان مظلة لأفكارهم.

الشعراء وليالي الشتاء

لخص الشاعر نزار قبانى الكثير من المعانى عن مشاعر الحب فى الشتاء والذكريات التى لاتنسى وحالة كثير من العشاق عندما يرتبطون بمن أحبوا فى الشتاء ويفترقون بعدها، قال فى رسالة الحب رقم (58): كلما ضرب المطر شبابيكى.. أتلمس مكانك الخالى.. كلما لمس الضباب زجاج سيارتى.. وحاصرنى الصقيع.. وتجمعت العصافير..لتنشل سيارتى المدفونة فى الثلج.. أتذكر حرارة يديك الصغيرتين ..

وقال: أتذكر حبَّكِ الشتائي

وأتوسّل إلى الأمطار .. أن تُمطِرَ في بلادٍ أخرى

وأتوسّلُ إلى الثلج .. أن يتساقطَ في مُدُنٍ أخرى

لأنني لا أعرف .. كيف سأقابل الشتاء بعدك ..

كما قال محمود درويش:

لا عاشقان .. يتذكّران … قلبي على قمر

تحجّر في مكان .. و يقال.. كان!

و أنا على الإسفلت .. تحت الريح و الأمطار

مطعون الجنان .. لا تفتح الأبواب في وجهي

و لا تمتد نحو يدي يدان .. عيني على قمر الشتاء…

لليل الشتاء سحر خاص.. ورائحة مختلفة… وقد قاس الباحثون السعادة ما بين الصيف والشتاء فوجدوا أنها أكثر كثيرا في الشتاء.