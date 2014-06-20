من بينها الرقبة الطويلة والأسنان المعوجة…أغرب معايير الجمال بالعالم

شارك

ربما نختلف على بعض المعايير البسيطة للجمال، لكن ما هو أغرب أن ما نراه قبيحا يراه غيرنا جميلا وجذابا والعكس.

هنا سوف نمر سريعا لنرصد أغرب مقاييس الجمال في بعض البلاد والتي حتما تبعث على الدهشة وربما تثير لدينا الضحك وروح الفكاهة. فهذه أغرب ما وجدناه من المعايير الخاصة بجمال المرأة حول العالم:

موريتانيا:

في دولة موريتانيا يتم تقييم جمال المرأة بحسب وزنها، فكلما ارتفع وزن المرأة وزادت بدانة جسمها كلما جذبت انتباه الرجل. ولكي يضمن الآباء عريسا لبناتهن يقومون بإرسالهن إلى مزارع تسمين خاصة، حيث تتناول الفتاة لحوالي 16 ألف سعر حراري يوميا في حين أن المعدل الطبيعي اليومي لا يجب أن يتجاوز 1500 سعر حراري فقط.

اليابان:

ربما يكون معيار جمال المرأة في اليابان هو الأغرب في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الأسنان المعوجة بمثابة المقياس الرئيسي للجمال.

ويرى اليابانيون أن المرأة ذات الأسنان المعوجة تكون أكثر جاذبية من غيرها، ولا ندري ما هي العلاقة بين الأسنان المعوجة والجمال؟! على أية حال فلولا اختلاف الأذواق لبارت السلع.

بورما الشرقية:

وهنا أيضا مقياس آخر عجيب للجمال، فالمرأة الجميلة في هذه البلدة هي المرأة التي تمتلك رقبة طويلة.

وكلما ازداد طول عنق المرأة كلما كانت المرأة أكثر جاذبية. وتضطر النساء هناك إلى ارتداء اكسسوارات للرقبة ذات حلقات واسعة لكي تعطي إيحاءا بطول الرقبة.

غينيا:

وفي هذه البلد اللإفريقية تقوم النساء باستخدام المشارط الحادة لحفر بعض الندبات والأشكال والعلامات في أجسادهن.

وكلما كانت هذه الأشكال جميلة كلما كانت المرأة جذابة. هنا تستخدم جسمها كلوحة تزينها بأروع وأجمل الأشكال ولكنها لا ترسم بالفرشاة وإنما تدمي جسمها بالمشارط والسكاكين الحادة. وفي بلادنا نحمد الله أن مقياس الجمال تتراوح ما بين البشرة البيضاء والسمراء فحسب.