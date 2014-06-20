أغرب قصص الطلاق في هوليوود

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فضيلة بودريش

كثيرة هي قصص الطلاق بين النجوم، رغم أن الارتباط تم بعد انجذاب قوي وقصص حب رومانسية، لكن بريق النجومية والثراء لم ينقذ عش الزوجية من الحزن والفراق، خاصة في هوليوود..فما هي أغرب قصص الطلاق التي وقعت ومازال سبب الانفصال لم يتضح للإعلاميين والمعجبين؟

ظلت قصة مونيكا بيلوتشي وفنسنت كاسل غريبة لم يتسرب عنها أي خبر حيث، انفصل الممثل الفرنسي الشهير فنسنت كاسل عن نجمة هوليوود الشهيرة مونيكا بيلوتشي، دون أي مشاكل أو دعاوى قضائية، وفوق كل ذلك بقي فنسنت حريصا على التواصل بود دون انقطاع مع مونيكا وأطفاله، فلماذا عمر الرابطة الزوجية انقضى في غموض مطبق؟

ولعل أبرز خبر عن نجوم الفن وتداولته وسائل الإعلام خلال بحر الأسبوع الماضي، يتعلق بطلاق أنجيلينا جولي وبراد بيت، بعد علاقة استمرت 12 عاما تكللت قبل عامين بالزواج رسميا، ورغم أن السبب الرئيسي للانفصال لم يكشف عنه بعد، لكن يرجح أن طريقة معاملة براد بيت مع أبنائهم لم تستسغها جولي، وكانت جولي إلى جانب ذلك قد طلبت الاحتفاظ بحضانة أطفالهما الستة، وأعلنت النجمة أنها ليست في حاجة إلى نفقة الحضانة.

يرجح أن رفض جنيفر أنيستون إنجاب أطفال من براد بيت، أنهى زواج النجمين بعد5 أعوام من عمر الرابطة الزوجية، لكن كل ذلك روجته وسائل الاعلام، ولم يكشف النجمين عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى الانفصال.

لم تنقطع علاقة الممثل الهوليودي الشهير بروس ويليس بطليقته ديمي مور إحدى أشهر نجمات هوليوود، حتى بعد طلاقهما، علما أن ذلك الانفصال أحدث صدمة كبيرة لدى الكثير من المعجبين، ولم يعلن أي واحد منهما عن سبب الطلاق، وبقيا بعد فك الرابطة الزوجية صديقين، تتسم علاقتهما بالود والاحترام.

كانت الخيانة الزوجية في الظاهر السبب الجوهري، الذي أنهى زواج نجم هوليوود الشهير أرنولد شوارزنيغر، من نجمة الإعلام الأمريكية ماريا شرايفر، الذي دام نحو24 عاما، واتخذت ماريا قرارها بطلب الطلاق من أرنولد بعد اعترافه بأنه خانها مع إحدى الخادمات، التي كانت تعمل في منزلهما و أنجبت منه طفلا. لكن في الباطن لا أحد يعلم شيئا عن القطرة التي أفاضت الكأس، وأنهت حياتهما المشتركة.

ومن أغرب قصص الطلاق نذكر انفصال جنيفر لوبيز ومارك أنتوني بعد أن توجت علاقة زواج النجمين بطفلين دون أن يعرف أحد كيف افترقا؟

عقب حياة مشتركة دامت عقدا كاملا، افترقت عارضة الأزياء والنجمة الشهيرة نتاليا فوديانوفا عن زوجها جوستبن بورتمان، بسبب افراطه في الإدمان على الكحول، وعدم انسجامه مع حياة الشهرة التي تعيشها.

أسفرت مشاكل عائلية مستمرة لزمن معتبر بين بول مكارتني وهيثر ميلز، عن الطلاق لكن معاملات الطلاق استغرقت سنتين، وصنفت كأطول مدة لمعاملة طلاق في تاريخ العدالة البريطانية، خاصة أن الأمر تعلق بنجمين مشهورين.

أما توم كروز وكاتي هولمز انفصلا بعد8 سنوات كاملة من الزواج، وافترقا بسبب عدم رضا كاتي على تعامل توم مع ولدهما والاختلاف حول طريقة تربيته.

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