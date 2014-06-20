امرأة تضع عطر برائحة الفاكهة… تنفر الرجل منها

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كشفت آخر الدراسات العلمية التي استندت إلى عينة خاصة ضمت عدداً كبيراً من الرجال وجدت أنهم ينجذبون كثيراً نحو النساء ذوات الرائحة الطيبة، والكثير منهم يفضلون المرأة التي تضع مزيجاً من الروائح والعطور والشامبوهات الرائعة، وهناك من يعشقن الأنثى التي تحرص على استعمال أفضل أنواع الصابون، الذي يعكس نظافتها الفائقة ويمنحها أطيب رائحة على الإطلاق.

وكشفت الدراسة، أن الروائح السكرية وروائح الأكلات الحلوة على غرار الشوكولاته والقرفة وما إلى غير ذلك من هذا النحو من التوابل، تثير تقزز الرجال حيث اتفقوا جميعهم أن روائح الطعام، ينبغي أن لا تخرج من المطبخ وليس على المرأة الجميلة أن تقترب بها من الرجل الذي تعشق.

وتذهب ذات الدراسة إلى التأكيد أن رائحة الفواكه، لا يمكن أن تجذب الرجل على اعتبار أنه توجد بعض العطور برائحة الفاكهة، وكون روائح الفراولة والخوخ والتفاح وغيرها من هذه الثمار، تشعره بالجوع وفوق ذلك لا يمكن ويستحيل أن تشعره بالجمال والإثارة نحو نصفه الثاني، ولا بالرغبة في المرأة.

يذكر أن الاعتقاد الشائع بين أغلبية الناس خاصة لدى فئة النساء، يذهب إلى تكريس قناعة أن الرائحة العطرية للبودرة هادئة ورقيقة وجميلة في نفس الوقت، غير أنه في الحقيقة تأثيرها بالنسبة للرجال يعد عكسياً، كونها تذكرهم برائحة أمهاتهم، هذا ما يجعل الرجل ينفر منها وبالتالي يفتقد إلى الانجذاب الجسدي للأنثى، كونها تصبح شبيهة برائحة أمه التي تعود عليها منذ نعومة أظافره بل صورة طبق الأصل عنها.