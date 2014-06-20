5 طرق ليدوم شذى عطرك على جسمك

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تفتقد الكثيرات للطريقة الصحيحة في وضع العطر وهذا ما يجعل أريج العطر يتلاشى بسرعة، لهذا سنقوم في السطور التالية بتعريفك على الأماكن والطريقة التي تضعين فيها عطرك المفضل حتى تستمتعي برائحته الشجية لأطول فترة ممكنة

1- احرصي على وضع العطر على بشرة رطبة ونظيفة خالية من أية رائحة عطور أخرى التي من الممكن أن تغير من رائحتها، فمن المهم أن تقومي بتهيئة جسمك قبل وضع العطر

2- لا تستخدمي غسول الجسم الخالي من العطور التي قد يثبت على جسمك ويغير من رائحة عطرك المفضل، ولكن يمكنك استخدام غسول الجسم بنفس رائحة العطر الذي ستضعينه، فذلك سيزيد من قوة رائحة عطرك.

3-وضع العطر في أماكن النبض

قومي بوضع العطر على أماكن النبض التي تساعد على تثبيت العطور واستمرارها معك لأطول فترة ممكنة، ومن أهم هذه الأماكن الرقبة والرسغين وظهر الركبتين، فحرارة الجسم في أماكن النبض هذه ستجعلك تشعرين بالعطر في كافة أجزاء جسمك.

4- اختاري نوعية العطور الجيدة

قومي بمعرفة نوعية العطر الذي قمتِ بشرائه ومدى قوته، فهناك مستويات كثيرة من العطور التي تختلف قوتها من نوع إلى آخر، وأكثر الأنواع تركيزاً وثباتاً هو العطر الخام، ثم يأتي العطر، ثم يأتي ماء التواليت، والأقل تركيزاً هو ماء الكولونيا، لذا عليك معرفة نوعية العطر جيداً لكي تعرفي ماذا تستخدمين، وبأية كمية، فالعطر الخام عليك أن ترشي منه 3 بخات فقط، أما ماء التواليت فستحتاجين منه حوالي 5 بخات، وماء الكولونيا أكثر.

5- اختاري عطور شعرك من (الخمريات)

تعتبر عطور الشعر من نوعية الخمريات هي في نفس الوقت دهون يستفيد منها الشعر حيث يقوم بتطريته وإعطائه الكثافة، وكذلك تعطي له رائحة جميلة تنعشك فاهتمي باقتناء النوعية الجيدة منها