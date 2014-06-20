غيري من عاداتك عند الاستحمام لتتجنبي تشقق جلدك

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باعتبار أن الجلد هو خط الدفاع الأول ضد الجراثيم والميكروبات فلابد من العناية به جيداً وحمايته من كثير من المؤثرات الخارجية والتزام عادات صحية بسيطة أيضاً خاصة عند الاستحمام فهذا كفيل مثلاً بمنع تشقق وتقشر الجلد. إليك ما عليك القيام به

اعلمي

أنه عندما يتشقق الجلد ويتقشر فهذا يعني أن هناك فشل أو ضعف في هذا الجلد

قبل عملية الإستحمام قومي بالآتي:

– اجعلي وقت الإستحمام في الشتاء قصيراً جداً حيث يكفي أن يكون وقت الإستحمام 10 دقائق فقط.

– لا تستحمي بالمياه الساخنة ولفترات طويلة لأنها تزيل كُل الزيوت الأساسية الموجودة في البشرة وتؤدي بها إلى الجفاف. واستحمي بالماء الفاتر

– لا تستخدمي الصابون لأنه ذو درجة حموضة عالية، تؤذي الطبقة الخارجية للجلد وتسبب التهابها وجفافها. فقط استخدمي غسول للوجه وغسول للجسم خالي من الصابون (soap-free) لتحافظي على رطوبة جلدك.

– استخدمي يديك بدلاً من الليفة لأنها تكسّر أسفل سطح الجلد بالإضافة إلى أنّ الليفة بحد ذاتها يمكن أن تأوي البكتيريا، وهذا سيجعلك عُرضة للعدوى والإلتهابات.

-استخدمي منشفة نظيفة عند كل استحمام ونشفي جسمك برفق بدون فرك للجلد عن طريق التربيت لتجفيف نقاط الماء عن الجسم.

بعد الإنتهاء من الإستحمام

– قومي بترطيب بشرتك فور الانتهاء من الإستحمام فهذا يساعد المرطب على اختراق البشرة واصلاح الأضرار ومنع المزيد من الجفاف.

*قد يعتقد الأشخاص وخاصة الذكور أنّ المرطب ثقيل ويصنع طبقة مزعجة على الجلد، إلا أنّ الصناعة التجميلية توفر في الأسواق منتجات كثيرة سريعة الإمتصاص ولا تترك علامات زيتية على البشرة.

*عندما تبحثين عن مرطب للبشرة انظري إلى المكونات وابحثي عن منتج يحتوي على حمض دهني يدعى سيراميد (ceramides) فهو يساعد على ملء الشقوق في الطبقة الخارجية من الجلد