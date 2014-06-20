دراسة: النوم ليلاً يزيدك جمالاً وجاذبية

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أكدت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون بجامعة ليفربول، أن حصول الشخص على قسط كاف من النوم ليلاً يزيد من جمال الوجه وجاذبيته.

الدراسة نشرت نتائجها في دورية “الجمعية الملكية المفتوحة للعلوم” البريطانية، أجرى فيها العلماء تجارب النوم على 25 طالباً جامعياً من الذكور والإناث، وطُلب منهم محاولة النوم جيداً لمدة ليلتين متتاليتين، وبعد أسبوع، طُلب منهم النوم 4 ساعات فقط في الليلة الواحدة على مدار ليلتين على التوالي، ثم التقط العلماء صورا لوجوه الطلاب دون وضع مساحيق تجميل بعد جلسات النوم الجيدة والسيئة.

وبعد ذلك، طُلب من 122 شخصًا من النساء والرجال النظر إلى صور الطلاب الذين أجريت عليهم الدراسة، ثم تصنيفها على أساس الجاذبية والصحة والنعاس والثقة.

وظهـر أن الوجه المتعب، سواء أكان ذلك بسبب الحرمان من النوم أو من غير ذلك، ربما يثير لدى الآخرين مشاعر النفور.

وأشار فريق البحث إلى أن الهالات السوداء حول العين والجفون المنتفخة التي قد تنجم عن النوم المضطرب تعيق تواصل الشخص مع الآخرين.

الجدير بالذكر أن هناك أبحاث سابقة أكدت، أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، أي حوالي من 7 إلى 8 ساعات يومياً، يحسن الصحة العامة للجسم عن طريق زيادة كفاءة جهاز المناعة، ويقي من الأمراض وعلى رأسها السكري والسمنة والفشل الكلوي، كما أن قلة النوم تزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، كما تدفع الأشخاص للإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر بكثرة، مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، التي تزيد من الإصابة بالسمنة والسكري.