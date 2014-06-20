ارتداء النظارة الشمسية له أصول وقواعد

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دائما ما نرتدي النظارات الشمسية أثناء تواجدنا خارج المنزل في النهار، ونتأنى في اختيار ما يناسبنا منها حتى نبدو في مظهر لائق، لكن الأهم من ذلك أن يتم ارتدائها على أسس سليمة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وفي السطور التالية نقدم لك أصول وقواعد ارتدائها.

عدم ارتداء النظارة في الأماكن المغلقة كداخل أماكن العمل أو خلال المناسبات الرسمية.

عليك خلع النظارات الشمسية عند الحوار مع الآخرين لمنع حجب التواصل البصري بينك وبين الشخص الذي تتحدث معه فالتواصل بالعينين مهم وضروري، علماً أن ذلك ينطبق أيضاً عند مصافحتك الآخرين وأثناء التعارف.

لا يصح أن تستخدم النظارة الشمسية كمرآة خصوصاً أمام الآخرين، لأن هذه الحركة تشتّت انتباه المحيط.

عدم استخدام النظارة الشمسية كأكسسوار من خلال وضعها على الشعر حتى لا تتسبب في إصابتك بالصداع، ويمكنك بدلاً من ذلك وضعها داخل الحافظة الخاصة بها.

ضرورة الاهتمام بالنظارة الشمسية من خلال تنظيفها بشكل دوري ودائم، نظراً لكونها تعكس نظافتك الشخصية، وعليك الانتباه إلى عدم الإمساك بالنظارة من الزجاج بل من الإطار الخاص بها.

احرصي على عدم وضع النظارة الشمسية على الطاولة، فليس مقبولاً أن تضعي أغراضك الشخصية على الطاولة، بل عليك وضعها في علبتها الخاصة، فور نزعها عن وجهك.

في المناسبات الرسمية اعتمدي في اختيارك للون النظارة على اللون الأسود أو الكحلي.

من ألوان النظارات الشمسية الرائجة الآن هي الألوان الفاتحة كالأبيض والزهري والأصفر، ولكن عليك ألا تلتزمي باتباع الموضة فقط، بل عليك اختيار النظارة الشمسية التي تناسب شكل وجهك وتلائم سنّك.