تاريخ الصوف في معرض خاص…. أبرز صيحات موضة المعاطف هذا الشتاء

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للصوف وملبوساته وما يرتبط به علاقة وطيدة بالشتاء وشهور البرد، وقد وثق تاريخ هذا القماش في معرض من نوع خاص، تحالفت فيه شركة وولمارك مع ماركة وولريتش الأميركية لعرض صور تبين تطور الصوف وتاريخه وكيفية تطوره في المستقبل أيضاً.

المعرض أقيم مؤخراً في متجر وولريتش في سوهو الأميركية، حيث يعرض فيه صوراً التقطتها المصورة المحترفة جاكي نكرسون لأقدم مصانع وورش الصوف بالولايات المتحدة الأميركية وما فيها من مكائن وأنوال وأرشيفات تاريخية .

وكجزء من التعاون فقد تحالفت وولريتش مع وولمارك لعمل مجموعة خاصة من صوف باركا الأيقوني الخاص بالقطب المتجمد الشمالي المصنوع من خامة ذات مقاومة عالية للماء والرياح كما أنها جيدة التهوية أيضاً.

تأسست الماركة الأميركية في عام 1830 بورشة صوف في بنسلفانيا تعتبر الآن أقدم شركة صناعية ولا تزال موجودة على قيد الحياة التجارية في الولايات المتحدة الأميركية.

في البداية افتتح المعرض في ميلان الإيطالية قبل أن ينتقل إلى لندن ثم إلى برلين وأمستردام ونيويورك وطوكيو.

أحدث صيحات المعاطف

مرة أخرى من الواضح أن هناك شأناً كبيراً لمعاطف صوف الخراف ذات الزغب وكذلك المعاطف المثبتة بأربطة وأحزمة بلاستيكية عريضة خلال هذا الموسم، كما أن هناك أيضاً تواجداً قوياً للمعاطف ذات الفرو والطبعات.

والمتابع لعروض أزياء الخريف والشتاء 2016/2017 بأسبوع نيويورك للموضة يلاحظ أن هناك 9 صيحات لأناقة معاطف هذا الموسم وهي: