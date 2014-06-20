أكثر خواتم الزفاف أيقونية في العالم

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قام الجواهرجي جورج براجنل بإعداد مخطط رسوماتي معلوماتي مذهل يوضح فيه خواتم الزواج الأكثر أيقونية على الإطلاق، من الملكة إليزابيث إلى دوقة كامبريدج، بمن في ذلك الأميرة جريس، ويضم المخطط الذي نشرته الميل خواتم زواج جاكلين كنيدي وأودري هيبورن وإليزابيث تايلور.

خاتم زواج جاكلين كنيدي من الرئيس الـ35 للولايات المتحدة الأميركية جون إف كنيدي اللذين تزوجا في نيوبورت بولاية رود آيلاند عام 1953 كان له تصميم فريد وصنع مرصعاً بحجر من الماس عيار 2,88 قيراط وزمردة عيار 2,84 قيراط وتقدر قيمته الحالية بـ1,39 مليون دولار أميركي.

مخطط الرسومات المعلوماتي فيه خاتم أيقوني آخر يخص الجميلة والرقيقة الراحلة جريس كيلي التي تزوجها رينيه الثالث أمير موناكو لتصبح أميرة لتلك الإمارة المستقلة الواقعة في الريفييرا الفرنسية بعد زواجهما في 19 أبريل 1956 في موناكو. خاتم الأميرة جريس كان فيه ماس قطع زمرد مذهل عيار 10,47 قيراط وتقدر قيمته الحالية بـ4,3 مليون دولار أميركي.

أيضاً هناك خاتم ارتباط الملكة إليزابيث والأمير فيليب في لندن في 20 نوفمبر 1947. إليزابيث وفيليب كانا صديقين لفترة طويلة قبل الارتباط فقد التقته الملكة عندما كان عمره لا يتعدى الـ13 عاماً في زفاف الأميرة اليونانية مارينا. الخاتم الذي قدمه الأمير فيليب للملكة إليزابيث كان من البلاتين والماس واستخدمت فيه ماسات أخذت من تاج كانت ترتديه أمه وتقدر القيمة الحالية لهذا الخاتم بـ 144 ألف دولار أميركي.

وفي زواج النجمة الرقيقة أودري هيبورن وميل فيرر في 24 سبتمبر 1954 قدّم ميل لها محبس ماس ومحبسي زواج بحيث تستطيع أودري الخلط والتبديل بينها. وبعد أكثر من 60 عاماً تقدر قيمة محابس الزواج الثلاث هذه التي يمكن وضعها فوق بعضها البعض بعشرة آلاف دولار أميركي.

قصة ارتباط أيقونية أخرى بطلاها إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون اللذين تزوجا مرتين كانت أولاهما في 15 مارس 1964 لكن المرتين انتهتا بالطلاق. ريتشارد تقدم لخطبة إليزابيث بخاتم من البلاتين والماس عيار 33,19 قيراط قدرت قيمته الآن بـ8,2 مليون دولار أميركي.

ومن أحدث قصص الارتباط الأيقونية التي عاصرها الكثيرون منا قصة ارتباط وزواج الأمير ويليام، الابن البكر لولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وكاثرين ميدلتون في 29 أبريل 2011 اللذين أصبحا دوق ودوقة كامبريدج بعد الزواج.

الأمير ويليام تقدم لخطبة كاثرين أو كيت بخاتم من الياقوت الأزرق عيار 12 قيراط كان يخص أمه الراحلة الأميرة ديانا. وبينما كان هذا الخاتم قد تم شراؤه في عام 1981 بـ40 ألف دولار أميركي، إلاّ أن قيمته الحالية تقدر بـ430 ألف دولار.

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