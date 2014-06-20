استحق لقب أسوأ ممثل ترمب فشل ب 15 محاولة تمثيل

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أيمن الرفاعي

بالطبع لم يكن يعلم أنه سيأتي اليوم الذي سيصبح فيه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وإلا ما دخل في هذه المحاولات الفاشلة.

نتحدث هنا عن دونالد ترامب الملياردير الذي أصبح رئيسا للقوة العظمى الأولى بالعالم. فعلى الرغم من الثراء الفاحش الذي تمتع به منذ نعومة أظفاره إلا أنه قرر الدخول في بعض المجالات التي لا يجيدها.

فقد عمل لفترة وجيزة في التقديم التلفزيوني ثم انتقل بعد ذلك للعمل كضيف شرف في بعض الأعمال السينمائية والدرامية حصل خلالها على لقب ” أسوأ ممثل”.

هنا سوف نلقي الضوء على محطات ترامب السينمائية الفاشلة قبل وصوله إلى أعتاب البيت الأبيض.

1- وحدي بالمنزل: يرتبط فيلم وحدي بالمنزل أو “Home Alone” في ذهن المشاهد ولايمكن أن يفارقه فقد كان من الأفلام الخفيفة والكوميدية التي لا تنسى. على أية حال ربما لا يعرف معظمنا أن دونالد ترامب ظهر مع بطل الفيلم الطفل ماكولي كالكن لثوان قليلة كتجربة فاشلة في مشواره السينمائي الذي لم يكتمل.

2- الأشباح لا يفعلون ذلك:“Ghosts can’t do it” هو عنوان لفيلم كوميدي شارك فيه ترامب مع الممثلة بوديريك حيث يعمل معها في نفس المكان. وحصل ترامب في هذا العمل على جائزة التوتة الذهبية ” رازي” وهي جائزة تمنح لأسوأ ممثل وأسوأ عمل فني.

3- إعلان تجاري: في عام 1989 ظهر ترامب في إعلان تجاري مروجا للعبة من انتاج شركاته الخاصة.

4- الأمير اليافع: وفي عام 1994 ظهر بشخصيته الحقيقية في مسلسل ست كوم بعنوان الأمير اليافع أو “ The Fresh Prince of BEL-Air”

5- الأوغاد الصغار: شارك في عام 1994 بعبارة واحدة في فيلم الأوغاد الصغار أو “”The little Rascals وكانت عبارته موجهة إلى ابنه في الفيلم حيث خاطبه قائلا” أنت أفضل ابن يمكن شرائه بالأموال”.

6- المساعد: وفي عام 1996 قدم دورا قصيرا للغاية كرجل أعمال في فيلم المساعد أو”“The Associate.

7- المربية: في عام 1996 أيضا قدم دور رجل أعمال في مسلسل “The Nanny” أو المربية وقال في هذا المسلسل جملة واحدة وهي ” قلت لك لا تتصل بي على هذا الخط مرة ثانية”.

8- ممثل إعلانات: في عام 1995 وعام 2000 قدم ترامب إعلانات تجارية وفي المرتين كان يروج لمطعم بيتزا شهير بأمريكا.

9- إيدي: في فيلم إيدي قام ترامب بدور رجل أعمال وكان ذلك في عام 1999.

10- ترامب : وفي عام 1997 يظهر باسمه الحقيقي ترامب في مسلسل The Drew Cary Show”” أو “عرض دريو كاري” حيث يقابل مجموعة من الأصدقاء العالقين بسياراتهم ليهدي لهم مقاعد مجانية لمشاهدة مباراة في لعبة اليانكينز.

11- فجأة سوزان !: وفي عام 1997 أيضا شارك في مسلسل ست كوم بعنوان Suddenly Susan!”“او فجاة سوزان! وقدم فيه دور رجل يعشق لعبة البوكر.

12- مدينة سبين: وهو مسلسل ست كوم أيضا شارك فيه ترامب عام 1998 وقدم فيه شخصية رجل أعمال.

13- الفرصة الأكبر: أما فرصته الأوفر فقد جاءت من خلال مشاركته في مسلسل من جزءين في عامي 1998 و 1999 وعلى الرغم من تعدد المشاهد إلى حد ما إلا أن دوره لم يكن مؤثرا.

14- زولاندر: وفي نفس السنة شارك ترامب في الفيلم السينمائي Zealander حيث ظهر في مشهد واحد كشخصية ثرية تتحدث لأحد المراسلين ولكنه بدا متكلفا.

15- الوظيفة: في عام 2001 ظهر ترامب في المسلسل التلفزيوني “The Job”أو الوظيفة وقام بدور صاحب مطعم تناولت فيه بطلة الفيلم وجبتها لكنه لم يكن مقنعا أيضا.

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