قاومي التجاعيد بسحر ابتسامتك

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للابتسامة سحر أقوى من مجرد رسم المظهر الجميل على وجهك، فعندما تكون ابتسامتك حقيقية فإنك تحصل على العديد من الفوائد الصحية، وهو ما أكدته العديد من الدراسات والأبحاث.

فإذا كنت ممن يبتسمون ابتسامة وهمية فأنت لم تجني سوى تحريك عضلات الفك فقط، لذلك جرب أن تبتسم ابتسامة حقيقية، وسيحدث هذا فرقاً كبيراً فى حياتك، إليك ما ستجلبه الابتسامة من فوائد لصحتك:

– تحفظ صحتك النفسية والبدنية.

– تساعد على تخفيف ضغط الدم.

– تنشط الدورة الدموية.

– تزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض والضغوطات النفسية والحياتية.

– تساعد مخك على الاحتفاظ بكمية كافية من الأوكسجين.

– لها آثار إيجابية على وظيفة القلب والبدن والمخ.

– تتمتع بنبض سليم متزن.

– تعطي مزيداً من الهدوء والطمأنينة داخل النفس.

– تزيد الوجه جمالاً وبهاءاً.

– علاج وقائي لأمراض العصر.

– صمام أمان من القلق والكبت.

– تخفف من حموضة المعدة.

– تساعد على إزالة التوتر العصبي.

– علاج للصداع.

– تزيد من نشاط الذهن ، وتقوي القدرة على تثبيت الذكريات بتقوية الذاكرة.

– تقوي الإنتباه، وتنمي القدرات الابداعية.

– بدأ العلماء في استخدام الابتسامة كأساس لإستراتيجية علاجية حقيقية، تقوم على استخدام تقنيات الاسترخاء واليوجا من خلال تمارين خاصة.

الابتسامة والتجاعيد:

أثبت بحث علمي أن تجهم الوجه ( التكشير والتقطيب) يؤثر بشكل فعال في ظهور التجاعيد على الوجه ولاسيما حول العينين.

وأثبتت التجارب أن الابتسامة سلاح فعال ضد التجاعيد أو على أقل تقدير تؤثر الابتسامة في تأخير ظهور التجاعيد بسبب ارتخاء عضلات الوجه أثناء الابتسامة, ولذلك فإن العلماء ينصحون المرأة أن تكون دائمة الابتسامة حتى تحظى بالجمال

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