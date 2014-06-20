زفاف العارضة زينيا ديلي من ملياردير مصري يكبرها ب37 عاما

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فضيلة بودريش

نشرت عارضة الأزياء ونجمة مجلة “بلاي بوي” المالديفية زينيا ديلي، جانبا من حفل زفافها على رجل الأعمال المصري الملياردير أسامة فتحي الشريف، والذي أقيمت مراسمه بجزيرة سانتوريني اليونانية، حيث أنفق ما لا يقل عن مليون يورو على العرس وهو ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

المثير في الأمر أن العروس الحسناء البالغة من العمر 26 عاما، تعيش أسعد لحظات حياتها، بالرغم من اقترانها من رجل عمره لا يقل عن 63 عاما، فهي لم تلقي بالا لفارق العمر، الذي يصل إلى أكثر من 37 سنة وعقب إعلان خبر الزفاف حلل المقربين من النجمة زينيا أن موافقتها على الزواج من رجل الأعمال الثري أسامة، لرغبتها المسبقة في الزواج من رجل ثري، وليس لأنها تربطها به علاقة حب أو إعجاب، والجدير بالذكر أن والدها أصغر من عريسها في العمر فهو يبلغ من العمر 53 عاما فقط

ألا ان عارضة الأزياء الشهيرة، نفت هذه الاقاويل مؤكدة أنها محظوظة للغاية. وكانت العروس زينيا ديلي، قد تألقت بشكل لافت في حفل الزفاف، حيث ارتدت فستان زفاف بسيط، بتوقيع المصمم اللبناني زهير مراد، وارتدت معه حذاء من تصميم علامة “جيمي تشو” الشهيرة.

كان الزوجان قد تعارفا في شهر فبراير الماضي ولم يمض وقتا طويل حتى طلب العريس يدها وبدورها وافقت العروس مباشرة على عرض الزواج، الذي كان بالنسبة لها مثل الحلم.

وعقب حفل الزفاف اختار العروسان قضاء شهر العسل، في عدة بلدان أوروبية، من بينها سويسرا، حيث يعيش والدا العروس، وكذلك فرنسا والبرتغال.

يذكر أن “زينيا” تعد أشهر عارضات الأزياء في العالم، وكانت قد تعاونت مع ماركات عالمية شهيرة، على غرار “فيكتوريا سيكريت”.

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