على طريقة ” خالف تعرف” أمريكية تتوقف عن قص أظافرها 23 عاما

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أيمن الرفاعي

ياني وليامز مواطنة أمريكية قررت التوقف عن قص أظافر يديها منذ 23 عاما فماذا كان هدفها من هذه الخطوة الجريئة والغريبة تقول وليامز أنها تنوي الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول أظافر في كل أنحاء العالم.

فقررت وليامز التوقف عن قص أظافر يديها منذ دخول الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى البيت الأبيض في بداية التسعينات بحسب موقع ” ديلي ميل “البريطاني.

وتعيش ياني وليامز في ولاية تكساس الأمريكية وهي صاحبة صالون تجميل وتقول إن ما تقوم به يثير إعجاب الكثيرين من حولها. وعندما سئلت عن هدفها من هذه الخطوة ردت بالقول بأنها تريد أن تترك أثرا عظيما لأحفادها وتؤكد ذلك بالقول ” الأمر يتعلق بأحفادي أكثر من أي شخص”.

وترى أنها أرادت أن يعرف أحفادها أهمية البحث عن الإختلاف. وتتابع وليامز قائلة “سوف ينظرون إلى الماضي ذات يوم ويقولون لأنفسهم بحق لقد كان لها أثر عظيم”. ويبلغ طول كل إظفر من أصابع اليد العشرة حوالي 26.5 بوصة.

كما أطلقت وليامز أظافر قدميها أيضا دون أن تقصها لكنها لا تنوي تسجيل رقم قياسي خاص بها وتؤكد أن من أهم أهدافها توفير الثقة والأمل للمعتدين بأن لديها ما تدافع به عن نفسها.

وتضيف وليامز ” لو كنت دون هذه الأظافر الطويلة فلن ينظر إلي أحد وهذا ما يميزني اليوم، على أية حال هناك من يراني شخصية غريبة الأطوار.”

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