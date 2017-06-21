ياسمين عبد العزيز الأعلى أجراً بين نجوم مسلسلات رمضان ب38مليون جنيه

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أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بأنها تقاضت أعلى أجر في قائمة الممثلين المشاركين في سباق الدراما الرمضاني الحالي، وقالت بأن أجرها ناهز 38 مليون جنيه في مسلسلها الذي يحمل عنوان “هربانة منها”، وبهذا تكون ياسمين أعلى أجر بين النجوم الشباب، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الزعيم عادل إمام.

لقد احتلت النجمة المصرية الشابة ياسمين عبد العزيز الصدارة ضمن قائمة نجوم رمضان من حيث الأجر، حيث قالت بأنها الأعلى أجراً والأفضل كاشفة عن تلقيها ما لا يقل عن 38 مليون جنيه عن دورها في مسلسل “هربانة منها”، وتعتقد أن الفنان الأفضل يكون دون شك الأعلى أجراً، وبالموازاة مع ذلك لم تخف هذه النجمة الشابة بأنها تعاقدت مؤخراً على بطولة مسلسل جديد خلال شهر رمضان لعام 2018.

كانت ياسمين عبد العزيز قد احتفت مؤخراً بانتهاء تصوير مشاهد مسلسل “هربانة منها”، مع الفنان مصطفى خاطر بطل العمل إلى جانب فريق المسلسل، وترى بأنه حقق نجاحا كبيراً وجذب المشاهدين.

يذكر أن معتز التوني أخرج هذا العمل وكتب قصته خالد جلال وشارك البطولة إلى جانب ياسمين عبد العزيز، مصطفى خاطر وإنعام سالوسة ومحمد محمود وصلاح عبد الله وفادية عبد الغني وأوتاكا.