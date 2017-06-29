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ياسمين غيث: تجربتي مع السرطان ساعدتني في حلاوة الدنيا

بقلم خديجة براق

يونيو ٢٩ ,٢٠١٧

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ياسمين غيث

كشفت “ياسمين غيث” أنها دخلت مجال التمثيل بطريق الصدفة، بعد أن اقترح عليها “محمد مشيش” منتج مسلسل حلاوة الدنيا القيام بدور قريب إلى ما كانت تنشره على الفيسبوك عن موضوع إصابتها بداء السرطان ومعاناتها، ليقنعها أن الهدف من المسلسل هو تقديم جرعة من التفاؤل للمتلقي.

واستحضرت “ياسمين” رحلتها كمصابة بالسرطان مروراً بتفاعل مصابي المرض معها واكتشافها لرغبتهم العميقة في أن يتحدث أحدهم عن معاناتهم وأوجاعهم والآلام التي يواجهونها عند العلاج، وهي العوامل التي دفعتها لقبول المشاركة في مسلسل حلاوة الدنيا الذي سلط الضوء على حالات مختلفة من معاناة مصابي هذا الداء.

وقالت “ياسمين” خلال حلولها ضيفة على برنامج هنا العاصمة مع أبطال العمل، أن بعض المشاهد حقيقية وعاشتها بنفسها في الواقع خلال فترة علاجها، حيث كانت جزءاً من العمل ونموذجاً حياً لمصاب بداء السرطان.

واعتبرت “غيث” أن أهم مشهد قدمته هو لحظة ظهورها بدون شعر وبدون باروكة وقالت: “كنت سعيدة بتقديم هذا المشهد ورسالتي كانت هي أن الفتاة ليس بشكلها.”

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