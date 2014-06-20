ياسمين رئيس بشعر مستعار في فيلم جديد

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فضيلة بودريش

تحضر هذه الأيام الممثلة ياسمين رئيس، للشروع في تصوير فيلمها الجديد، الذي تستعين فيه بشعر مستعار، ليتناسب مع الدور الذي تتقمصه، ومازال لم يكشف عن عنوان وقصة العمل الفني الذي سوف تقدمه الممثلة، ولا الممثلين الذين سيشاركون فيه.

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع Instagram ، صورة للشعر المستعار، الذي من المقرر أن تستعمله في دورها الجديد، ويظهر في نفس الصورة شخص يعكف على ترتيبه وهو واقف، ولم تكتف ياسمين بالصورة بل أرفقتها بتعليق قالت فيه: “..شعري المستعار تحت التجهيز للفيلم الجديد..”

علما أن الممثلة ياسمين رئيس، التي شرعت في التحضير لشخصيتها التي سوف تؤديها في فيلمها الجديد، فضلت عدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل عن الفيلم، واكتفت بالشعر المستعار، كون الجمهور تعود عليها الظهور بقصة شعر قصيرة، وكثيرا ما تستعين في أعمالها الفنية بشعر مستعار، حسب ما يتطلبه الدور من مظهر وشكل خارجي يتناسب مع الشخصية المجسدة.

يذكر أن آخر عمل سينمائي لياسمين رئيس كان فيلم “هيبتا: المحاضرة الأخيرة”، وتقمصت فيه دور البطولة إلى جانب كل من الفنان عمرو يوسف و أحمد داود و دينا الشربيني و ماجد الكدواني و جميلة عوض و أحمد مالك.

وكانت النجمة ياسمين رئيس قد شاركت في فعاليات مهرجان دبي السينمائي، بفيلهما الروائي القصير “أسبوع ويومين”، حيث قاسمها البطولة الممثل عمرو صالح، و من تأليف وإخراج مروي زين، وقصة هذا الفيلم سلطت الضوء على ساعات حاسمة في علاقة، تربط بين عاشقين طاردهما شبح الإنجاب. الجدير بالاشارة كانت اول اطلالة لياسمين على الجمهور وأول ادوارها عبر مسلسل “عرض خاص” ، وأسندت إليها البطولة المطلقة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع، الذي حقق نجاح وتألقا باهرا،وحقق العديد من الجوائز في مصر وفي الخارج.

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