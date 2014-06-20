ياسمين صبري: الحصان الأسود ونجومية السهل الممتنع!

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في الحياة عموماً ودنيا الفن خصوصاً هناك أناس عندما تقابلهم تقول عفوياً إن هؤلاء ولدوا ليكونوا نجوماً..الفنانة الواعدة ياسمين صبري واحدة من هؤلاء، فعندما ظهرت في شخصية “نادية” وهو أول دور قوي لها بمسلسل “طريقي”، أجمع كل من شاهدها على أنها ستكون من نجمات الشباك البارزات خلال السنوات القادمة، وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى ظهرت ياسمين في عدة أعمال أكّدت على وجهة النظر هذه، ومن تلك الأعمال دورها الجميل “دينا” في الفيلم الكوميدي الخفيف “جحيم في الهند” أمام نجم آخر ذي حضور طاغ دائماً وهو الفنان المميز محمد إمام، هذا الفيلم بكل ما فيه لا يملّ الناس من مشاهدته مهما بلغ عدد مرات إعادة عرضه على الشاشة.

ياسمين صبري محمود ممثلة مصرية من مواليد مدينة الإسكندرية المصرية في 21 يناير 1987 وهي موجودة على الساحة منذ العام 2013 وحتى الآن. بدايتها مع الفن كانت من خلال دور “صافي”، ابنة “أبو هيبة”، شخصية الراحل القدير الفنان محمود عبدالعزيز في مسلسل “أبوهيبة في جبل الحلال”، كما ظهرت في مسلسلات: شطرنج 1 و2، أسرار، الصعلوك، أرض النعام، الأسطورة، وطريقي. ومن جديدها: واحة الغروب والحصان الأسود.

سينمائياً ظهرت ياسمين كبطلة في فيلم “جحيم في الهند” المشار إليه، ولها أيضاً فيلم “في يوم من الأيام”، وكلاهما من إنتاج عام 2016.

ومنذ أيام تم الاحتفال ببدء تصوير مسلسل “الحصان الأسود” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا أمام ياسمين صبري، شيري عادل، صبري فواز، محمد فراج، أحمد بدير، أحمد العوضي، إنجي خطاب، ميرنا نور الدين، هبة عبدالغني، محمد رزق، محمد عادل، وسناء شافع. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج أحمد خالد موسى.

قد يقول البعض إن جمال ورقّة ياسمين صبري هما اللذان جعلاها تنجح في عملها كممثلة، لكن الجمال ليس كل شيء بل لا بد من الموهبة والحضور والذكاء والاجتهاد، كما يقول محبوها ومعجبوها.

ومن المواهب الأخرى التي أوضحت ياسمين أنها كانت تتمنى امتلاكها موهبة الشعر لحبها الشديد له، مضيفةً أنها تحب كثيراً الشعر باللهجة الخليجية رغم صعوبة فهمها بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تستمتع بالإنصات إلى قصائد الشعر وتعيش مع كلماتها وصورها الرائعة.