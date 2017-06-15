يحيى نور الدين يرفع ياسر جلال… إلى أعلى مراتب النجومية!

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حاز مسلسل “ظل الرئيس” على اهتمام الجمهور العربي بشكل لافت في الموسم الحالي، على الرغم من الكمّ الكبير للأعمال التي دخلت هذا السباق، وكان لافتاً النجاح الكبير الذي يحققه الفنان ياسر جلال في “تقمص” شخصية الضابط يحيى نور الدين بحذافيرها وبكلّ تفاصيلها.

أدهشنا جلال بأدائه لدرجة أننا أصبحنا نشبّهه بكبار نجوم التمثيل، فالبعض رأى فيه شيئاً من الراحل فريد شوقي، والبعض الآخر شبّهه بالراحل أحمد مظهر أو رشدي أباظة، وآخرون رأوا في هدوئه شبهاً من أداء محمود ياسين، وهذا إن دلّ على شيء فإنه يعني أن ياسر جلال صاحب الموهبة والفنان الذي امتهن التمثيل منذ أكثر من عشرين عاماً، أعيد اكتشافه من جديد، في عمل اكتملت عناصر نجاحه من حيث القصة والتصوير والاخراج.

يقنعك ياسر جلال بأنه الضابط يحيى نور الدين بمهارة الأداء وصدقه، بصوته، بعينيه، بشكله، بانفعاله الهادئ، بدموعه وابتسامته، ليصبح رقماً صعباً ونجماً قد يكون تأخر الكتاب والمخرجون والمنتجون في إبراز تلك الموهبة الفذّة بالشكل الصحيح، ونستطيع القول إنه نجم هذا الموسم في الدراما المصرية، إذ يجمع النقاد وكثير من الفنانين والجمهورعلى نجاحه الكبير وتألقه، وهذه المهارة في “تلبُّس” الشخصية لا نجدها بكثرة لدى الممثلين الشباب، لذلك يجب الحفاظ على هذا النجاح بأعمال أخرى تبرزها وعدم التوقف عن تقديم مثل هذه الأعمال الفنية الجيدة.

نجوم تمثيل كثر أشادوا بالنجم ياسر جلال، آخرهم الفنانة الرائعة هالة صدقي التي اعتبرت أن الأيام الآتية ستكون له، وباركت للشركة المنتجة التي أعادت اكتشافه، وذلك من خلال ما كتبت منذ قليل على حسابها في موقع فايسبوك: “مبروووووك لياسر جلال الأيام الجاية بتاعتك ومبروك للشركة المنتجة اللي اعادت اكتشافه ووثقت في موهبته وإعطائه فرصه انه يشيل مسلسل. مبروك يا مغني وكل أسرة المسلسل برافوووووووووو…”.

وبدورنا نبارك لياسر جلال وكل فريق عمل مسلسل “ظل الرئيس” على هذا النجاح.