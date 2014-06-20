طلاق ياسمين كساب من زوجها الروسي بعد شهرين فقط

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انفصلت الفنانة المصرية ياسمين كساب عن زوجها الطبيب الروسي أرتيوم كوشرجيان، بعد زواج لم يدم أكثر من شهرين فقط، وكان طليقها الروسي قد أشهر إسلامه للزواج منها، وجاء حبه لها من النظرة الأولى، ولم تتطرق ياسمين إلى أسباب الطلاق واكتفت بإعلان الخبر بنفسها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، حيث كتبت تقول: “..الحمد لله على ما أنا عليه، وعلى ما كنت وما سأكون.. الحمد لله على كل حال.. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.. لقد تم انفصالي عن زوجي..”.

تألقت واشتهرت الممثلة ياسمين كساب في فيلم “حين ميسرة”، ثم ظهرت في العديد من المسلسلات نذكر من بينها “وعد، الأسطورة، رأس الغول”.

تعتبر من الفنانات المصريات المتألقات من الجيل الجديد، وانطلاقتها جاءت من خلال قيامها بموديل في بعض الكليبات والإعلانات من بينها فيديو كليب مع الفنان رابح صقر في كليب “تظلمني”، وكليب “حابس نفسك” للفنان عبد الله الرويشد وكليب “لو سألتك انت مصري” للفنانة نانسي عجرم،

وتركت بصمتها لدى مشاركتها في برنامج للمقالب مع الفنان حسين الإمام، وأول أفلامها كان فيلم “حين ميسرة” مع المخرج خالد يوسف عام 2007، وفي عام 2008 شاركت مع الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو في فيلم “ورقة شفرة”، من إخراج أمير رمسيس، وكذلك أدت دوراً في فيلم “سفاري” مع الفنان أحمد بدير ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010.

وفي سنة 2011 مثلت في فيلم “واحد صحيح”و فيلم “كف القمر”ومسلسل “الشوارع الخلفية” و مسلسل “دوران شبرا”، وشاركت في بطولة فيلم “المهرجان”، الذي تم عرضه في عام 2014، وما إلى غير ذلك من الأعمال الفنية التي أظهرت موهبتها وحققت لها الانتشار والشهرة.