زوجته المسيحية تصوم رمضان….يحي الفخراني يحب الأكل و”السندويشات” فضحته

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كشف الفنان المصري القدير يحي الفخراني أن زوجته المسيحية الدكتورة لميس جابر، تصوم رمضان وتحضر له كل ما يشتهيه هو وأفراد أسرته من أطباق خلال شهر الصيام، واستعاد هذا النجم المصري تفاصيل شهر الرحمة منذ أن كان طفلاً في المدرسة ..وكيف كان لا يستطيع مقاومة الشعور بالجوع ويخفي عن الجميع بأنه ليس صائما، حتى تفضحه “السندويشات”، التي تسقط منه أثناء لعبه في ساحة المدرسة.

استرجع يحي الفخراني شريط ذكرياته عندما كان طفلاً، وكيف كان يحتفي بشهر رمضان، حيث كان يتلقى الفوانيس هدية من والده، وكيف كان يتباهى بها أمام أقرانه من الأطفال، ويستمتع كثيراً بحملها والظهور بها أمام الصغار.

ومن جهة أخرى تأسف يحي الفخراني على تغير رائحة رمضان كونه يحن لأيام رمضان في الماضي كثيراً مؤكداً للإعلام: “..أتذكر في رمضان من كل عام.. الزينة ورائحة رمضان وطقوس الجيران.. التي افتقدها بفعل العولمة والانفتاح.. حيث تلاشت طقوس رمضان الجميلة ولم يعد هناك طعم بحلاوة رمضان..”.

وبالرغم من أن ديانة زوجته الدكتورة لميس جابر مسيحية، إلا أنها تحرص على الصوم مع زوجها وأبنائها فقال: “..إن لميس تصوم رمضان مع جميع أفراد العائلة.. ولا حرج من ذلك فهي تحترم كافة الطقوس الدينية الإسلامية.. وتحرص على إعداد مختلف أنواع الأكل الذي يحبه ويختاره أبناءهما وأحفادهما..”.

ووقف نجم الدراما التلفزيونية المصرية الفخراني على أهم الأحداث التي مازال يتذكرها في صباه: “..يااااه ذكريات جميلة لكن بها فضائح عديدة.. أتذكر وأنا في الصف الثاني الابتدائي اتفقت أنا وأصدقائي علي الصيام في رمضان كاملاً وعدم التحجج بأي عذر..غير أنني منذ صغري وأنا أحب الأكل بشكل كبير..لذا لم استطع تكملة صيام يوم واحد.. لأنني تظاهرت بالصيام في حين أن هناك سندوتشات كانت موجودة في حقيبتي..”.

غير أن الطريف في الأمر أنه حدثت واقعة طريفة ومحرجة لم ينسها أبداً حيث أوضح يقول: “..ذات يوم حدث لي موقف فضحني ..لأنه أثناء لعبنا في ساحة المدرسة وقعت مني السندوتشات على الأرض .. هذا ما جعل زملائي ينفجرون بالضحك فاضطررت وقتها إلى التغيب عن المدرسة لمدة أسبوع كامل، حتى ينسى الجميع هذا الموقف، إلا أنهم لم ينسوه على الإطلاق وظل عالقاً في أذهانهم ..يذكروني به من فترة لأخرى..”.