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يسرا محنوش: سعيدة لأني لم أحرز لقب ذا فويس

بقلم خديجة براق

يونيو ٢١ ,٢٠١٧

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يسرا محنوش

قالت التونسية “يسرا محنوش” أن لقب سيدة الطرب الذي أطلق عليها، حولها إلى “سيدة القلق” بسبب اهتمامها الشديد بأعمالها الفنية، مضيفة أنها لا تقبل أن تُحصر في لون غنائي واحد خاصة وأنها قادرة على العطاء بل أن الألوان الغنائية بالنسبة لها مثل ألوان ملابسها فهي مستعدة دائماً لارتداء مختلف الأشكال.

في سياق آخر، عبرت “محنوش” خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج الإذاعية في تونس، عن سعادتها لعدم إحرازها لقب برنامج ذا فويس في إشارة إلى أنها حققت نجاحاً أكبر مقارنة بمن أحرزوا اللقب في مختلف الدورات، مضيفة أنها تستقر بين لبنان وتونس وتحضر لمجموعة من الأعمال الفنية منها ألبوم غنائي قد يرى النور في 2018.

هذا، وتستعد “يسرا محنوش” لاختتام فعاليات الدورة الــ 35 من مهرجان بنزرت الذي يعرف مشاركة مواطنها “لطفي بوشناق”، إضافة إلى أسماء أخرى من المغرب، لبنان، سوريا وأوروبا.

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