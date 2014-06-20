ما الذي يعنيه لونك المفضل؟

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بعض الناس يحبون اللون الأحمر ويفضلونه على ألوان كثيرة أخرى بينما يميل آخرون لكل ما هو أزرق بدرجاته. ما الذي يعنيه ذلك التفضيل اللوني؟

الخبراء يقولون إن اللون الأسود مع أنه يبدو كئيباً للوهلة الأولى، إلاّ أن الكثيرات يفضلنه في الملابس لأن حسن توفيقه مع ألوان أخرى يخلق طلة شديدة التميز، حب الألوان يرتبط بأشياء كثيرة في الإنسان ولا عيب أو ضير في أن تحبي لوناً بعينه.

لكن ما لا تعلمه الكثيرات أن اللون الصائب أو المناسب يمكن أن يحدث تحولاً في الشكل والطلة وأيضاً في الاتجاه الذي تتخذينه من عالمك. كمثال لارتباط الشخصية باللون المفضل لو كنت تحبين اللون الأحمر بشدة فاعلمي أن مشاعرك قوية ومتقدة وأن شخصيتك تمتاز بالجرأة والإقدام والقوة.

حب اللون الأحمر فيه شيء من العدوى بدرجات مختلفة، فلو كان ذوقك يميل نحو الجانب الهاديء الخفيف من الأحمر (الوردي أو القرمزي) فأنت أقل حدة واتقاداً في الشخصية وأرق قليلاً.

وعن درجة الأحمر المناسبة لشكلك اعلمي أن صاحبات الشعر الكتاني والأعين الفاتحة والبشرة الصينية كالنجمة العالمية جوينيث بالترو مثلاً يناسبهن أحمر الطماطم، لكن على هؤلاء تجنب الأحمرات شديدة البرتقالية.

أما بالنسبة لذوات الشعر الداكن والأعين الداكنة والبشرة العادية مثل النجمة ناتالي بورتمان فاللون الأحمر المرجاني أفضل ما يناسبهن. الملابس يجب أن تعكس درجة لون البشرة إلى حد ما أو توفر تبايناً حاداً معها.

وبالنسب للون الأحمر الأرجواني الداكن فيناسب السمراوات قليلاً وصاحبات الأعين الداكنة الناعسة والشعر المسترسل الجميل أمثال النجمة كاثرين زيتا جونز. اعلمي أن اللون الحمر هو اللون الأشد تغلغلاً وهيمنة بين الألوان البراقة وأنه يتماشى مع أي شيء محايد لونياً في خزانة ملابسك وما من رجل إلا ويحب هذا اللون وينجذب إليه.

الموضوع كبير ومتشعب ومن ثم أخذنا اللون الأحمر كمثال فقط علماً بأن تفضيل كل لون من الألوان الأخرى له مدلولاته الشخصية الأخرى أيضاً.

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