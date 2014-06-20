قريباً: وجهك هو جواز سفرك

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تنوي وزارة الهجرة الأسترالية تطبيق نظام جديد في كافة المطارات في استراليا. سيعتمد هذا النظام الجديد والذي من المقرر تطبيقه عام 2020 على التعرف على وجه الشخص المسافر فقط، وبهذه الطريقة لن يكون هناك حاجة لحمل جواز السفر نهائياً.

وذكرت جريدة “تليغراف” البريطانية أنه لن يضطر المغادرين أو المسافرين إلى المطارات الأسترالية من تقديم جوازات سفرهم إلى ضباط الهجرة، وأضافت الصحيفة أنه سيتم إضافة محطات الكترونية خاصة بالخدمة الجديدة.

وسوف يبدأ العمل التجريبي بهذا النظام في شهر يوليو القادم بمطار كانبرا. ويؤكد وزير الهجرة الأسترالي أنه بنجاح التجربة سوف يقوم المسافر بإنهاء إجراءات سفره بنفسه دون تدخل بشري إلا في حالة الشك في أحد المسافرين.

وفي حال نجاح التجربة الأسترالية فحتماً سوف تتجه دول العالم لتعميمها، وخاصة أنها ستقضي على العديد من المشكلات مثل نسيان المسافر لجواز السفر وكذلك التزوير في الجوازات.

ليس هذا فحسب فمن المتوقع أن تقضي التجربة على طوابير الإنتظار في مكان تخليص الإجراءات بمطارات العالم مما يقلل من الإزدحام ويوفر الوقت والجهد والعمالة أيضاً، على أية حال فعلى الأرجح سيكون أهم مكسب هو الجانب الأمني والذي يمنع دخول المشبوهين وعناصر الخطر إلى البلاد.