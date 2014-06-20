صحتك من خلال النظر إلى عينيك

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هل تعلمون أنه من خلال النظر إلى عيني شخص ما من الممكن إدراك ما يعانيه من اعتلالات صحية؟

الواقع أن العينين نافذة يمكن أن نطل منها على الباطن والروح والشخصية كما يمكن أن تكون مرآة تحذرنا من بعض العلل والأمراض.

فلو تغير لون العينين إلى الباهت من الممكن أن يكون ذلك علامة على الإصابة بالجلوكوما أو ماء العينين الزرقاء وهي علة تصيب العصب البصري نتيجة ارتفاع الضغط في العين.

ويجب الحذر من ذلك خصوصاً بعد سن الأربعين، ومن خلال الفحوصات يمكن التأكد تشخيصياً من الحالة قبل أن يتم الشروع في علاجها.

وفي حال وجود قوس أو حلقة حول قزحية العين فهذه علامة على وجود دهون في الدم، وكلما اكتملت الحلقة زاد خطر الإصابة باعتلال القلب والشرايين.

أما وجود حلقة زرقاء باهتة حول القزحية البنية الداكنة فهي علامة على تباطؤ دوران الدم في الأوردة وهي مقدمة لإمكانية الإصابة بالدوالي أو البواسير.

وجود حلقة داكنة حول الأعين الزرقاء الباهتة علامة على أن صاحبها عرضة للإصابة بمتاعب الجلد كالإكزيما.

ويمكن أن تكون البقع العمياء علامة أخرى على الإصابة بالجلوكوما وكذلك السكري أو تدهور الإبصار الذي يؤدي إلى العمى أو نادراً ما يكون وجود البقع العمياء التي يتم اكتشافها بالفحوصات المختصة علامة على وجود اضطرابات عصبية وأورام بالمخ.

وبالنسبة إلى شدة ابيضاض بياض العينين فلو كانت تميل إلى الاصفرار فقد تكون هذه علامة على الإصابة بالصفراء أو اليرقان. هنا يمكن للطبيب أن يطلب إجراء فحص دم للتأكد من الحالة الصحية للكبد.

وجود احتقان بالدم في العينين قد يكون علامة على تراكم السموم من التوتر والإجهاد وعلامة على ضرورة أن يعتني صاحبها بنفسه وبصحته جيداً.

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