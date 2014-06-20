حركاتك اللارادية تكشف حقيقة شخصيتك

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للغة جسمك والحركات اللارادية التي تقومين بها دلالات واسعة عن شخصيتك، حيث تكشف الكثير عن خبايا طباعك التي لا تعرفينها، ومن هنا، تعرفي في ما يلي على 5 حركات تكشفها لغة جسمك عن شخصيتك:

العين:

ليس غريباً على الإطلاق اعتبار العين مفتاح التواصل مع الآخرين، خصوصاً أن قدرتك على النظر إلى من تتحدثين إليه بجرأة وثبات، دليل على ثقة عالية بالنفس وقوة شخصية وإرادة صلبة بعيداً عن الخجل أو التردد.

علماً أن التواصل عبر العينين، خصوصاً عند قيامك بمقابلة عمل أو خلال انخراطك في محيط اجتماعي معين، أمر في بالغ الأهمية لأنه يعبر الكثير عنك ويمد الآخرين بشعور من الراحة النفسية والثقة حيالك، وهذا ما يسمح لك بالنجاح والتفوق.

كما أن التواصل بالعينين أمر في غاية الرومانسية في العلاقة مع الشريك، لأنه عبارة عن تواصل حقيقي بعيداً كل البعد عن لغة الكلام والحديث الذي لا يؤدي الغاية منه، في الكثير من الاحيان.

اللعب بالشعر:

يحمل اللعب بالشعر معنى الخجل الشديد والتردد والتلبك، خصوصاً أمام الشريك الذي نال إعجابك، فلا تعرفين كيفية التصرف، فيتبلور ذلك من خلال هذه الطريقة الغريبة ولكن المشتركة عند عدد كبير من النساء.

وهذا الامر ليس بخطأ، بل من الأفضل تجنبه لأنه ليس لائقاً كثيراً عندما تكونين محاطة بأشخاص آخرين.

طرقعة الأصابع:

إن طرقعة الأصابع دليل واضح ومباشر على أنك تعانين من توتر شديد وتقعين تحت ضغط هائل، وتحاولين جاهدة الخروج من المأزق أو المشكلة التي تعانين منها.

وبالتالي عليك، يا عزيزتي التخلص من هذه العادة السيئة اجتماعياً في أسرع وقت ممكن، لأنها تعطي انطباعاً سيئاً عنك.

الكذب:

من السهل جداً كشفك يا عزيزتي، إن كنت تكذبين أو تحاولين اختلاق أمر ما، فعندما تقومين برفع عينيك إلى الأعلى عند التحدث أو في خضم حديث معين، فهذا دليل على الكذب وليس على محاولتك تذكر شيئاً ما.

مكتوفة الأيدي:

لهذه الحركة دلالات كثيرة، لكنها غالباً ما تدل على محاولة تهدئة الأعصاب عند الشعور بالغضب أو التوتر، أو حتى محاولة لعدم إظهار الخجل أو التردد عند الانخراط في المواقف الصعبة.