يوري مرقدي يعود إلى التمثيل بعد غياب بدون نظارات!

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أطلّ الفنان يوري مرقدي من دون نظارات، ولأول مرة منذ 13 عاماً، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “سهرة عمر” الذي يقدمه شادي ريشا يومياً عبر تلفزيون لبنان.

يوري كشف السبب وراء ظهوره من دون نظارات، وذلك استعداداً لعودته للتمثيل مجدداً بعد 12 عاماً على مشاركته في فيلم “الحياة منتهى اللذة”، وسيقوم بدور البطولة في مسلسل “مجنون فيكي” إلى جانب الفنانة رولا سعد. وأكد أنّه سيغني تتر المسلسل على طريقة الديو مع رولا.

يوري أعلن أيضاً عن استعداده لإطلاق أغنية مصرية تنتمي إلى اللون الشعبي بعنوان “متعة” وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع يوري نفسه. كما كشف عن غنائه لتتر مسلسل “تشويش” الذي يقوم ببطولته كل من نيكولا معوّض وزينة مكي ويخرجه سليم الترك.